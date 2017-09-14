活化利用歷史建築 台中文學館「櫟舍」餐廳今開張

櫟舍文學餐廳是台中文學館最後一塊拼圖。（記者廖耀東攝）

2017-09-14 17:14

〔記者廖耀東／台中報導〕 「種到壞稻，盼後年。嫁錯人，甘苦一輩子。（台語諺語）」台中市文化局長王志誠說，政府的歷史建築要活化利用，最怕「嫁錯郎」，很高興，我們今天將文學館最後一塊拼圖，交棒給年輕人，開辦櫟舍文學餐廳。

櫟舍文學餐廳今（14）日正式開張，王志誠特以「房東」身分出席開幕活動，他說，台中文學館位於西區樂群街，原為日治時期警察宿舍，市府公告歷史建築並修復，重新規劃台中文學館，透過展覽、講座、文學市集等活動，深化台中文學軌跡，已是中部知名景點。文學餐廳委外經營，從日常飲食入手，以不同角度詮釋文學，期盼民眾對文學有深入的認識！

櫟舍餐廳總監繁運隆表示，「櫟舍」之名源自於日治時期三大詩社之一的「櫟社」，詩人們除了吟詩作對、熱心參與公共事務外，更是熱衷於各種精緻生活的生活家，帶動台中文化風潮，使台中有「文化城」美名。

餐廳9月正式營運，以文學入菜，推出限量各20份的「陳千武文學套餐」和「楊逵的野菜鹹派」。

除了餐點之外，餐廳將定期舉辦作家廚房、作家午茶、文學沙龍等活動，開幕首場，特邀請知名作家廖玉蕙擔任「作家主廚」首場主廚，烹煮特色料理，讓品嚐過的局長直呼，「比我太太楊菁的廚藝更精湛」，逗樂現場眾人！

相關影音