新港奉天宮為明年燈會暖身 將打造環保媽祖花燈

2017-09-14 13:21

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣明年將辦為期24天的台灣燈會，新港奉天宮將在宗教燈區中，以信眾認捐的5萬顆「來福撲滿花燈」，堆疊、建造一艘大型船型燈體「媽祖福星號」，民眾可進入甲板區一覽燈海夜景，也能在艙內體驗虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等，花燈即日起開放認捐，燈會結束後，花燈會寄送給認捐民眾，兼具環保意義。

新港奉天宮與光諾科技公司今天舉辦「媽祖福星號，全嘉新亮點」記者會，邀嘉義縣長張花冠等人體驗AR遊戲，提前為燈會暖身。

張花冠說，嘉義縣以交通、場地及創意等有利條件，取得2018台灣燈會主辦權，跌破許多人眼鏡，燈會將突破傳統燈會型態，以「水、陸、空」空間概念，結合在地意象、歷史藝術文化及狗年元素，預定場地包含嘉義縣治特區、國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠等，總面積超過50公頃。

由於張花冠及立委陳明文昨天深夜，參與「民雄大士爺文化祭」的恭送大士爺火化升天時，陳主動將右手搭在張的右肩上說話，引起在場人士好奇2人在說什麼悄悄話；張花冠今天受訪時說，現場鑼鼓喧天、爆竹煙火沖天，相當吵雜，陳明文才搭肩說話，大概是講中常會的事，但現場太吵了，「聽不到他說什麼。」

奉天宮董事長何達煌說，「媽祖福星號」船體長41公尺、寬16公尺、高11公尺，由5萬顆「來福撲滿花燈」，以積木堆疊鑲嵌組合的方式建造而成，即日起開放信徒認捐，每顆6百元，燈會活動結束後，將寄給捐助的護持者。