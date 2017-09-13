颱風外圍環流影響 北北基桃竹苗發布大雨特報

2017-09-13 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利路徑雖一路北偏，但今（13）日下午中央氣象局仍持續發布海上颱風警報，下午5點半時，更對北北基桃竹苗等6縣市發大雨特報。

據氣象局於下午5點半發布的資料，泰利颱風中心目前位於台北正東方410公里的海面上，預測將以每小時12公里速度，持續向西北西轉北北西前進。預估最快明晚就會解除海上警報。

受颱風外圍環流影響，氣象局也在5點半針對北北基桃竹苗等6縣市發大雨特報，包含基隆北海岸、大台北地區及苗栗以北山區有局部大雨發生的機率，請當地民眾注意。