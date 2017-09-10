驚傳工安意外 華航：已啟動調查

2017-09-10 16:51

〔記者陳宜加／台北報導〕華航兩名維修人員昨於桃園機場華航停機棚內作業時，疑因未依標準作業程序，操作不當，導致機艙內外產生氣壓差，開門時艙門撞擊兩人，從3、4層樓高的升高車摔落地面。

據了解，其中一人頭骨破裂、另一人嚴重骨折，緊急送醫急救。目前華航已啟動調查程序，釐清責任。

華航表示，兩位修護人員於執行飛機修護相關作業時，因操作機具意外受傷，已立即轉送醫院進行醫療。針對此案，該公司已啟動調查，確認發生原因以消弭風險，並向勞動部北區職安中心進行職業災害通報。