精武路地下道將填平 太平人「追悼」

精武路地下道10日凌晨起封閉。（記者何宗翰攝）

2017-09-10 16:19

〔記者何宗翰／太平報導〕台中市精武路地下道將填平，9日起施工，臉書「我是太平人」有網友發「悼念」文，表示地下道陪伴他長達20年，讓他方便去台中一中、能暫時躲雨、享受那種衝下去的快感，然而今天凌晨後就再也看不到了，「揮一揮回憶，你帶走了人事物；謝謝你，小時候到現在的回憶！」引發百名網友留言追悼。

交通部鐵路改建工程局中部工程處將封閉精武路地下道進行填平工程，工期長達262天，由於地下道是太平區民眾前往市區的重要道路，不但汽機車需改道，原行經太平的41路、81路、142路、163路、202路等5線公車也將配合改道，10日凌晨起封閉，但由於適逢週日，對交通影響暫時看不出來。

「再見了，再看到你時會是改頭換面的大馬路！」不少網友都趕在地下道封閉前，去搶拍下最後通車的畫面，實地再走最後一遍，還有網友知道地下道要填平，這幾天下班都會特地繞路地下道回家，「從念書、當兵、談戀愛到工作，真的常走這邊；如今要改變填平了，不過這也是鐵路高架化的改變，地下道功成身退，希望太平越來越好！」

有網友分享說，小學時期搭公車會特意坐最後一排，趁著公車經過地下道的排水溝蓋時，就會往上彈跳，曾經看過地下道淹水淹過一輛車的高度，像池塘一樣，也有網友說，地下道是小學每天上學必經的道路，是唯一用腳走過的地下道，也曾經被旁邊的汽車潑得滿身濕，「這就像復興路橋一樣的懷念，什麼都拆了，往事只能回憶。」