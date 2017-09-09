「經過就是有看到」 導遊遙指西敏寺 跟團遊客氣炸了

有民眾日前跟團到英國旅遊，到預定好行程卻沒去，質問時旅行社卻神回「有經過就是有看到阿」。圖為英國大笨鐘（左下）、西敏寺。（法新社）

2017-09-09 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕有一名吳姓女大生指控，她日前跟團旅行社到英國旅遊，原先行程中排了會「下車參觀」被列為世界文化遺產的西敏寺，但導遊卻只在把團員帶到大笨鐘時，手比著遠處的西敏寺說明位置，在該處拍照5分鐘後就集合上車離開，她為此向旅行社反映，旅行社卻說有到大笨鐘就是有到西敏寺，因為遊覽車有「經過」、也「解說」了西敏寺，「有經過就是有看到啊」，讓她氣炸投訴品保協會。

《蘋果日報》報導，這名女大生參加的旅遊團原本是由正達旅行社承接，後因人數不足併團到巨大旅行社來帶團，該團是從8月10日出發，並在8月19日返抵台灣，全程共10天，每位團員費用含小費為8萬7600元，景點則包含倫敦、愛丁堡、蘇格蘭、巨石陣等，在行程表上也載名了將會下車參觀國會大廈、大笨鐘、西敏寺、皮卡迪利圓環等景點。

但女大生指控，當天導遊帶團員到大笨鐘後，只用手比著300公尺外的西敏寺位置，在解說西敏寺就在附近後，並未把團員帶到現場，加上行程很趕，在該處景點也只停留了5分鐘就集合上車離開，她為此提出質疑，不料旅行社竟稱「有經過就是有看到啊」，她不滿反問「所以我在倫敦之眼（全球首座觀景摩天輪，位於倫敦泰晤士河南岸）上看到西敏寺也算去過？」客服竟還神答覆「這不是double看到，不是更棒嗎？」

女大生也指控，另一處知名景點倫敦塔橋，遊覽車也只有將團員載到遠方觀賞，並未實際前往倫敦塔橋底下，她說旅客對當地不熟悉怎麼敢亂跑，且導遊也應將團員帶到景點，她為此氣憤向品保協會投訴。

旅遊同業對此指出，旅行社在出發前應將行程解釋清楚，台中市消保官也表示，旅行社應遵照表訂行程，不能用有經過、路過就表示有去過，認為消費者可求償。

巨大旅遊經理劉行偉對此則回應，領隊導遊有將團員帶到大笨鐘，也有講解景點，且西敏寺就在附近，走幾分鐘就可到達，對於吳小姐執意客訴非事實的情況，「實感遺憾」。台北品保協會則指出，9月1日已收到投訴內容，將再安排雙方見面，進行調處。