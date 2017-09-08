平溪天燈秋節限定版 月亮天燈月圓人圓

2017-09-08 14:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕中秋節到山城賞月、放天燈，別有一番風情！新北市政府中秋節將在平溪國中舉辦天燈施放活動，結合小旅行，帶遊客暢遊十分瀑布、老街等熱門景點，感受平溪之美。主燈為高4.5公尺的月亮天燈，圓形造型象徵團圓、圓滿，希望帶給民眾不一樣的視覺饗宴。

市府今天舉辦「2017新北市平溪天燈節」中秋節活動記者會。觀光旅遊局長陳國君表示，元宵節與中秋節皆是台灣重要節日，施放天燈代表祈福、平安、團圓的意象，今年結合小旅行活動，帶領遊客認識平溪美麗的山城風貌，感受濃厚人情味。

來自法國的Sylvain Russeil說，他去過平溪4次，很喜歡放天燈的感覺，因此愛上台灣；來自斯洛伐克的Eunika表示，曾造訪平溪2次，白天、晚上風景不一樣，十分老街的氛圍和十分瀑布的壯觀景色，令她留下深刻印象。

台灣觀光發展協會秘書長田一修表示，近年韓國遊客來台人數呈倍數成長，日本其次，再來是東南亞國家，尤其是日韓遊客，鍾愛九份、金瓜石、平溪等山城風光，雖然沒有雄偉的建築物，但純樸民風、人的友善熱情，加上豐富美食文化，讓外國人回味無窮。

這場2017平溪天燈節中秋場活動，有「尊爵一日遊」、「豪華半日遊」及「超值天燈施放」3種主題，費用分別是每人699元、399元及保證金200元，9月11日中午12點起開放網路報名，活動時間10月4日晚間6點至8點30分，地點在平溪國中。