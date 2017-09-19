校服我最正》一穿55年 景美女中黃衫客依然耀眼

景美女中制服黃襯衫搭黑褶裙，55年來不變，獨樹一格，素有「黃衫客」之稱。（記者廖振輝攝）

2017-09-19 06:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「太陽神的女兒」台北市立景美女中，不但拔河隊連年在國際大賽奪金，聞名遐邇，澄淨鮮豔的黃色制服，也讓景女學生「係金ㄟ」格外耀眼。

景美女中學生李品萱說，穿上景女制服會有榮譽感。（記者廖振輝攝）

景美女中制服黃襯衫搭黑褶裙，55年來不變，素有「黃衫客」之稱。二年級陳律婷打趣稱，當初先評估過成績可選擇範圍內各校的制服後，決定成為「黃衫客」；同年級的李品萱也說，景女的制服很好認，穿上去會有一種榮譽感。聽到「太陽神的女兒」這封號，兩人都笑說不會這樣稱呼自己，但相信是因為景女的形象很好，才能獲得這麼陽光正向的稱謂；李品萱說，會對自己產生同樣期許。

景美女中的黃色校服表現出活潑、開朗、樂觀的特質。（記者廖振輝攝）

景美女中創立於1962年，在景美女中任教十多年的秘書黃郁博分享，第一任校長鄧玉祥認為黃色在中國傳統文化中是最尊貴的「帝王色」，用在學生制服上，代表學校對學生的重視跟珍惜；因此景女的學生也被稱為「太陽神的女兒」。

景美女中學生也被稱為「太陽神的女兒」，給人充滿青春活力的自信感。（記者廖振輝攝）

黃郁博觀察，黃色給人的印象多半是活潑、開朗、樂觀、積極，學生穿久了代表浸潤在這環境中，也真的可以看到正面影響。

景美女中學生陳律婷示範「復古」的標準穿法，上衣紮進裙子裡，顯得端莊大方。（記者廖振輝攝）

雖然景女制服從未改款，不過每個時代學生都有自己的「穿法」。黃郁博回憶，以前對制服的要求較為嚴格，規定上衣一定要紮進去，學生不想紮又不想違規，竟然想出了在上衣下擺「綁繩子」方法，學姊還會傳承給學妹。

景美女中以前規定上衣一定要紮進裙子裡，學生不想紮又不想違規，想出在上衣下擺「綁繩子」方法，學姊還會傳承給學妹。（景美女中提供）

「結果這一兩年學生開始『復古』，流行起把上衣紮進去。」黃郁博對此現象也不禁莞爾，另外像是現在容許混搭，但校方發現，近期不少學生反而喜歡穿一整套完整的制服。

景美女中校服代表著青春活力，既活潑又莊重，表現出校風特色。（記者廖振輝攝）

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