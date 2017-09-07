腸病毒高峰期 花蓮99童確診

2017-09-07 18:27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台腸病毒進入流行高峰期，上週門、急診人數已達1萬4000多人，超過全國流行閾值，疫情持續攀升，花蓮縣有99名學童確診感染腸病毒，較前一週增加9人；花蓮縣衛生局表示，提醒教育、托育機構應加強腸病毒防疫措施，學童入園前務必測量體溫。

開學近1週，腸病毒就診人次因學童接觸頻繁而持續攀升，除有原本的腸病毒71型，罕見的腸病毒D68型也傳出已有1名2歲女童感染，衛生福利部疾病管制署公布上週全台門、急診腸病毒人數為1萬4091人，超過全國流行閾值（1萬1000人次）。

花蓮縣上週腸病毒確診人數為99人，較前1週增加9人，雖未超過流行閾值150人且無併發重症案例，但仍引起各教（托）育機構的高度重視，已加強腸病毒防疫措施，避免疫情擴大、攀升。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，家中若有5歲以下嬰幼童者，大人、小孩都應該務必養成正確勤洗手的習慣，並提醒各校在學童入園前，量測體溫、酒精清潔並檢查手部及口腔是否出現潰瘍、出疹情形，如有不適症狀者，就要儘速就醫，預防腸病毒傳播給其他學童。

他強調，花蓮慈濟醫院、門諾醫院均是腸病毒重症責任醫院，家長若發現孩子有嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒感染併發重症前兆，應迅速送醫，掌握治療黃金時間。