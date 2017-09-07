醫病》達文西手術 根除攝護腺癌效果佳

2017-09-07 10:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕62 歲王先生幾年前因攝護腺肥大、排尿不順，接受攝護腺刮除術，術後症狀消除就沒有回診追蹤，去年11月全身健康檢查時，抽血檢測發現攝護腺特定抗原（PSA）偏高，切片檢查確認罹患攝護腺癌，台北慈濟醫院微創手術中心主任、泌尿科醫師蔡曜州與病患討論後，運用達文西手術系統，將癌細胞切除乾淨，完整保留神經與血管，維持日後的排尿功能和性功能，王先生術後第2天即可下床活動，一週後康復出院。

攝護腺又稱前列腺，位於男性膀胱底部、恥骨後面，分泌的攝護腺液含有多種酵素與物質，可維持精蟲的活動力，並保護生殖泌尿道免於細菌侵犯。當攝護腺出問題時，容易反應在泌尿系統，出現排尿困難、尿流量變細等症狀，常見的三大疾病包括攝護腺炎、攝護腺肥大以及攝護腺癌。

根據衛生福利部癌症登記資料顯示，攝護腺癌是男性第5大癌症，每年新增超過4000名案例，大約1300人死於攝護腺癌。

蔡曜州說，攝護腺癌的治療有手術、放射線治療、荷爾蒙療法及化學治療，有些患者會同時接受兩種以上的治療，蔡曜州評估王先生不算高齡，雖然是初期，但日後病程可能再進展，由於攝護腺位於骨盆腔最深部，手術範圍狹小，傳統手術會出血達1000cc以上；攝護腺切除後，膀胱和尿道需重新縫合，若傷及神經或血管，將導致永久尿失禁並影響性功能，王先生曾接受攝護腺刮除術，周圍構造有沾黏的情形，與原本的人體不太相同，更增添手術難度，經蔡曜州詳細分析後，王先生選擇以達文西手術切除。

醫師透過3D放大視野，清楚看到手術部位，運用4支小而巧的機械手臂靈活旋轉角度，進行精微手術，完整保留血管和神經，術後不會留下後遺症，病人身上只有幾個小切口，疼痛感降低、感染機率減少，王先生術後第二天即能下床活動，一週後順利出院。