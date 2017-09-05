中文、華文系分類爭議 教部：統計用與課程無關

2017-09-05 17:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕聯合國教科文組織約8到10年更動學科分類，教育部去年起也啟動相關調查，雖會議中一度有中文系、華文系歸類爭議，但教育部澄清，調查後已分開，並在昨天正式公告，且學科分類只牽涉統計資料、教育研究乃至國際接軌等，無涉大學科系的課程及更名等。

教育部統計處長楊貴顯表示，學科標準分類的用途是進行教育統計，並使台灣資料與國際接軌，而聯合國教科文組織會依照社會經濟發展等，進行分類調整，過去做過4次，每次間隔約8到10年，最近一次是2013年新修正公告，台灣則是從去年起啟動研修調查。

楊貴顯說，學科分類無涉大學教育，跟大學科系如何取名、運作無關，舉例如資訊管理系，可分類在資訊或管理，對教育部來說，統計作業時，就會細看該科系究竟是資訊課程較多還是管理課程較多，再依此分類。

而有關中文、華文的分類爭議，外界質疑官方要把中文併到華文裡，但楊貴顯澄清，主要是去年啟動研修程序時，有召開專家會議，當時有一名學者提出「華語文跟中國語文看起來很相近，是否要在分類上整併？」故進一步研議，但經研究後認為，華語文主要是針對教外國人，中國語文則是針對國內學生教導聲韻、訓詁等研究，具有很大區別，最後學者建議未採納。

楊貴顯解釋，如今學科標準分類已在本月4日正式公告，其中在語文的學科類別上，包含華語文為第二語言系學類（教外國人第二外語），台灣語文系學類，中國語文系學類、華語文系學類（教本國生成為華語教師）等4項，重申學科分類是用在教育統計用途，與大學科系課程及取名無關。