支援世大運 高餐大學生：讓外國選手體驗友善與熱情

高餐大學生結束任務，與世大運工作人合影。（圖：高餐大提供）

2017-09-04 16:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄餐旅大學96名學生8月2日起林口的選手村及開幕的前置備工作，所有任務於9月2日結束，學生對於能參與國際賽事與有榮焉，更開心能讓外國選手體驗台灣人的友善與熱情。

世大運的選手村餐食是由澳洲GHG公司（Global Hospitality Group）負責提供，GHG5月份先到高餐大面試參與選手村工作的學生，該校學生報名踴躍，連在新加坡及泰國實習的學生都趕回國參加。

GHG公司在高餐大共挑選了96名學生擔任前場服務生及廚師，學生8月初即進駐選手村準備，8月12日選手村開幕後，每天提供超過3萬份餐食及連續20小時的營運。

高餐大國際觀光學程4年級學生王瑄表示，曾在泰國實習1年，在選手村能以泰語與泰國選手交談，讓對方覺得訝異又親切，雙方還交換國旗胸章；她覺得，能參與選手村的營運可以認識很多人，也學到很多與食品衛生相關的知識。

來自馬來西亞的國際觀光學程1年級學生施鈞嚴表示，來台灣念書的第一年就能參與這麼大型的國際賽事，開拓了他的視野，GHG公司的主管教他很多事，看到馬來西亞的選手，心情很激動。