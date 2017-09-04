豐原向陽路地下道通車再延…

豐原向陽路地下道原訂4日完工通車，因居民有疑慮，鐵改局將再改善後會勘，最快9月8日通車。（記者歐素美攝）

2017-09-04 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕豐原向陽路地下道配合鐵路高架化，封閉施工填平，原定9月1日完工通車，因雨延誤，原預定今天下午通車，但交通部鐵路改建工程局和台中市交通局今早會勘，地方居民憂心通車配套措施不足，易衍成交通事故，鐵改局決定暫緩通車，並配合居民要求加裝反光片及監視器，將於本週五再度會勘，預計最快9月8日通車。

豐原向陽地下道因鐵路高架化後封閉施工，以填平改為道路，但道路兩側高低差高達53公分，洩水坡度斜率3.3%，超過規範2.5%上限，鐵改局在道路中央設置分隔島，以拉平兩側道路坡度，避免大雨時低窪處淹水，卻遭附近住戶質疑分隔島設置多餘，在地下道旁懸掛白布條抗議。

詹姓居民說，分隔島會阻礙豐原繁榮發展，40年前，向陽路原本兩側高低相同，開挖地下道後才出現高低差，質疑施工單位便宜行事，要求拆除分隔島重新施工，恢復40年前市容。

鐵改局中部工程處第五工程段段長李有義表示，向陽地下道填平工程原訂9月1日完工通車，因雨延誤，加上居民對路燈位置有意見，使工程延後至預定今天下午完工通車，但今天上午會勘時，居民又有意見，鐵改局目前除劃設標線及號誌，並允諾加裝反光片及監視器，預定本周五再辦理會勘，以決定是否通車，預計最快9月8日恢復通行。

李有義並指出，向陽路通車後，將同步拆除舊水泥護欄，並進行第2階段邊溝施工，預計2個月可完工。