30公頃林地難分界線 百萬空拍機測量讓農民心服

2017-07-03 22:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉1704號保安林地，有一片廣達30公頃的農地，數十年來有200戶農民在此承租耕作，但20年前土地收為國有後，這些農民卻變成幽靈農民，去年國產署召開承租協調會，幫農民解決耕地放租問題，但山區土地幅員遼闊，國產署首度出動百萬級空拍機進行座標測繪，比傳統皮尺測量精準10倍。國產署彰化辦事處主任邱傑勤說，空拍測量讓農民心服口服。

1704號保安林地山清段至石頭公段，約有30公頃林地分租給200戶農民種植龍眼、荔枝、鳳梨等果樹，去年國產署彰化辦事處到此辦理合法承租收件，也決定重新繪測土地使用現況圖，可是林地有坡度，也種滿果樹，增加測量難度，也拖累承辦進度。

今年2月，國產署與民間測繪業者合作，首度使用空拍機作業，並配合現場指界進行航拍測量，此舉讓土地使用圖製作進度大幅超前，近日在社頭鄉山湖村活動中心，已有70農民辦理租約申訂。

邱傑勤表示，現行國有土地勘查略圖只有線條與編號，民眾總是有看沒有懂，也不清楚使用位置在哪邊，這次配合社頭耕地放租專案，特別委外業者進行「7公分高解析度正射影像套繪數值地籍圖」，意指地面上只要7公分以上物體都看得清楚，比現行林務局提供影像，需50公分以上物體才能辨別，清晰許多，讓民眾一目了然。

邱傑勤說，使用皮尺測量山坡地，因為諸多因素，會有30到100公分的誤差，利用百萬級空拍機設定座標測量，誤差可到10公分以內，精度提高10倍，而原本需耗費半年到1年的勘查作業，1個月內就勘查完畢，大大節省加班人力與民眾等待時間，尤其颱風季節將屆，不再讓農民驚慌無措。

邱傑勤指出，因應科技進步，國產署首度嘗試空拍機進行繪測，經費約49萬元，僅比人工作業46萬元多出一點，但節省的時間是無法計量，未來也希望將這套作業付諸實行。

山湖村前村長、現任社區協會總幹長陳永通表示，空拍機在天上飛，農民在地上依天然界線與駁坎比照，精準無誤，降低土地使用的爭執，而且傳統用皮尺量測，遇到樹擋就會砍掉，現在也不用大費周章，又快又準，讓農民都很佩服。

相關影音