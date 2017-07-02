觀霧山莊關閉13年 10月可望重新開張

觀霧森林遊樂區視野遼闊，還可眺望雪山山脈聖稜線。（記者廖雪茹攝）

2017-07-02 22:20

［記者廖雪茹／新竹報導］觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，在艾莉風災摧毀關閉13年後，有機會將在10月重新開放囉！新竹林區管理處表示，觀霧山莊首度採委外經營（OT）方式，目前積極裝修中，開放後將提供住宿訂房和餐飲服務，最多可容納106人進住。

位在新竹縣五峰鄉及苗栗縣泰安鄉交界的觀霧森林遊樂區，海拔1500到2500公尺，因常有雲霧繚繞而得名，四季分明，是攀登大霸尖山的必經之地，區內可眺望壯闊的雪山山脈聖稜線，並規劃巨木群等多條步道，動、植物生態豐富，是夏季避暑的渡假聖地。

觀霧遊樂區因無大眾運輸系統，唯一聯外道路從新竹縣竹東鎮走122號縣道南清公路，接大鹿林道至26公里，約近2個小時蜿蜒山路，可惜觀霧山莊因風災關閉13年迄今，究竟何時開放讓許多遊客殷切期盼。

新竹林區管理處表示，觀霧山莊經整修後，已在今年3月27日依促參法規定，與觀霧休閒山莊股份有限公司完成訂約，共20棟建物委託經營10年，並朝銅級環保旅館的目標邁進；業者正在裝修，依約須在10月26日前營運，如施工順利有可能提前；但若受到氣候等因素影響，也可能申請展延。

觀霧山莊重新規劃29間房間，有2人、4人及6人房型，最多可供106人進住；餐廳朝以提供蔬食餐點為主，滿載容量約60人。

新竹林管處說，觀霧遊樂區內有檜山巨木群步道、觀霧瀑布步道、榛山登山步道、蜜月小徑、賞鳥步道和雲霧步道；其中，巨木群步道全程約4公里，但受到6月初豪大雨侵襲毀損，目前零到2.8公里封閉中，遊客可改從樂山林道6公里處，直接進入2.8公里的巨木區欣賞。

觀霧山莊位在大鹿林道終點28公里，山莊外的霧社櫻每年3月開花，堪稱是台灣本土最美的白色櫻花。山莊營運之前或是日後滿床，除了距觀霧最近的雪霸農場，聯外道路沿線的雲山、清泉、白蘭及民都有等部落，都有多家民宿或露營區，可供遊客選擇來一趟原住民自然文化之旅。