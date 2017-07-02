指考》考生：國文選擇題文字敘述冗長

大學指考進入第二天考試，考生走出有冷氣的試場，面對酷熱的天氣，不少女性忙打起陽傘遮陽。（記者俞肇福攝）

2017-07-02 13:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕大學指考今天進入第二天，全部考生同時上場，第二節課的國文選擇題24題，考生表示文字敘述冗長，要從中找到答案，要耗費不少時間，剩下不到50分鐘要寫兩篇作文，時間壓縮太厲害。

今年度非選題考出觀點闡述，以文言文李斯「諫逐客書」以及兩則國際人才流動的撰文為題，並要求考生發表對於「國際人才流動」的看法；另外一篇為「在人際互動中找到自己」，並要求考生敘述如何在人際互動中找到自己，對於所找到的自己又有什麼期待。

基隆市安樂高中劉展志說，第二篇題目比較好寫，但不好拿高分；第一篇的國際人才交流，老師在課堂上談及人才交流增加實力的重要性，並以新加坡彈丸之地為例，因為國際人才聚集，讓新加坡經濟實力強大。

私立二信高中的古皓宇與陳品嘉，均表示，文言文選文篇幅長，耗費較多作答時間，選擇題的選項又多運用成語與較深的詞彙，讓整份試卷難度提高，花去許多時間。

陳品嘉的作文「在人際互動中找到自己」，敘述她自己參與服務學習，在照顧獨居老人中找到自己，看到老人開心表情，自己也得到助人的快樂，找到自己存在的價值，了解自己也有能力付出。