中市人氣景點彩虹眷村修繕完工，彩虹爺爺與林佳龍一起替彩繪石虎點睛。（記者蘇孟娟攝）

2017-07-02 13:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中南屯區的「彩虹眷村」因彩虹爺爺繽紛色彩的創作，近年成為國際知名觀光景點，因建物老舊屋頂漏水，文化局去年11月起修繕，今年6月底完工，台中市長林佳龍今日特地與「彩虹爺爺」黃永阜一起在牆面上為彩繪石虎點睛，林佳龍肯定彩虹爺爺的創作活力，更力邀他透過繽紛的美麗畫作參與花博行銷台中的美好。

文化局表示，今年95歲的「彩虹爺爺」黃永阜從未接受過正式的美術教育，自2008年起開始用水泥漆彩繪建物，因色彩繽紛、造型可愛而聞名，除獲得彩虹爺爺的封號，他的創作經由網路熱烈討論而聲名大噪，也使得彩虹村成為國際級的觀光景點。

包括日前英國旅遊網站「Culture Trip」報導「全台十大Instagram打卡點」、日本旅遊網站H.I.S票選「台灣最想去的拍照景點」，每年吸引上百萬遊客造訪。

但因建物老舊，屋頂、樑柱等多有損壞，為延續彩虹眷村的歷史文化意義及提供民眾更完善安全的參訪環境，市府編列373萬元工程經費，自去年11月起進行修繕工程，今年6月完工。

今日文化局特地舉辦「雨過彩虹」彩虹眷村修繕完工「入厝」儀式，台中家商流行服飾科的創意服裝秀，展示5套結合彩虹眷村繽紛元素與充滿童趣與幻想的創意造型服飾走秀，熱鬧宣告「彩虹再現」。

林佳龍說，「彩虹爺爺就像個孩子，從他眼中看到的世界充滿希望」，他說，台中市真的很幸運有彩虹爺爺替城市畫出五彩繽紛的世界，作品充滿童趣及幻想，吸引來自日、韓、港、澳、星、馬、中國等世界各地的遊客慕名而來，去年造訪彩虹眷村人數即突破125萬人次，對台中觀光帶來很大的效益。

林佳龍說，市府依原有工法及材料置換屋頂，用心將磚瓦、牆面上彩虹爺爺的彩繪作品均保留下來，並打通彩虹眷村內部空間，可提供作為策展及喝咖啡的地方，也感謝許多民代、里長及文史工作者的努力，市府將接續改善週邊環境，讓停車等觀光設施更完善。

因台中市明年將舉辦世界花卉博覽會，彩虹爺爺特別繪製一隻可愛的石虎，與林佳龍一起為彩繪石虎點睛，林佳龍也力邀彩虹爺爺用五彩繽紛的美麗畫作跟市府一起行銷花博，相信能再帶來更多的觀光客。

文化局指出，另為響應2018台中世界花卉博覽會，彩虹眷村除了有彩虹爺爺新創作的石虎外，市府也邀請逢甲大學建築專業學院教授張莉欣指導打造植栽牆，引進空氣和陽光等自然元素，提升整體的空間品質。

彩虹再現！中市人氣景點彩虹眷村修繕完工。（記者蘇孟娟攝）

彩虹再現！中市人氣景點彩虹眷村修繕完工，台中家商學生設計相關服飾走秀。（記者蘇孟娟攝）