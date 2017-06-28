台南海安路「美又亂」？ 明年4月露天座管理上路

2017-06-28 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市海安路藝術街道，燒烤、餐飲店家林立，已成為台南觀光特色商圈，可是也不乏民眾投訴店家營業占用人行道，因此市府權宜之計，先比照「台南市人行道設置露天座管理辦法」作適度規範，預於明年4月配合景觀改造工程完工，正式公告納入露天座管理範圍。

海安路景觀改造工程已啟動，沿線人行道整頓勢在必行；都發局初步規劃，海安路現有7.5公尺寬的人行道，露天座區將有3公尺，步道2公尺，機車格與綠化植栽2.5公尺。

工務局表示，103年已訂定「台南市人行道設置露天座管理辦法」，係全市性法源依據，設置露天座人行道至少須留設1.5公尺淨寬供通行，設置於自行車與行人共用的人行道至少須留設2公尺淨寬供通行，不得設置固定路障、廣告物、攤櫃，也不得烹煮或有其他污染地面行為，未來配合海安路景觀工程完工，將正式公告適用範圍，占用人行道固定物必須移除，統一規範桌椅形式，是否還有其他街道適用，會再進一步評估。

工務局表示，目前海安路過渡時期試行管理辦法，店家付費使用人行道設露天座，必須保留1.5米寬度供通行，而申請使用人行道設置露天座應繳納使用費，以許可使用範圍土地當年公告地價年息百分之5計算，目前有56家店家配合，月繳3、5千元不等，露天座時間中午12點至淩晨3點，去年試辦以來，市庫1年入帳約188萬元。