尋找下一位齊柏林 中市府開辦導演培訓班

2017-06-27 13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕想當導演嗎？台中市政府新聞局暑假開辦「當導演，你行的」導演人才培力課程，課程全程免費，且學員作品可申請在台中市有線電視公用頻道播出，即日起至7月5日受理報名。

新聞局今天宣布「當導演，你行的」活動開跑，局長卓冠廷表示，該活動今年邁入第3屆，鼓勵市民用影像記錄生活，並培育更多在地的創作人才，促進全市影視產業發展，活動至今已培訓逾250位素人導演。另外，學員作品錄製完後，將在公用頻道第3頻道播放，並舉辦成果發表會，及「金導獎」頒獎典禮、大師交流講座等。

活動講師顧問、導演洪馬克指出，電影拍完不是重點，被看到才是重點，而台灣導演缺乏被看見的機會，今年新聞局特別將活動作品展現的平台，擴及至電視台、國際影展、福爾摩莎國際電影節中，使作品的能見度更寬、更廣。

今年活動特色，包括個人班開設進階班，讓已有初步影像技巧的朋友們精進技巧，並於暑期首次前進偏鄉和平區和平國小開設夏令營，導入優良師資及拍攝技巧，讓偏鄉學子也能學習拍攝方式，7月起並將陸續公布大師講座，盼對影像工作及技巧有興趣的朋友踴躍報名參加。

新聞局表示，今年課程除了延續去年的個人基礎班、進階班，還新創開設戲劇專班及團體培訓班，另將針對高中職學生規劃一梯次夏令營。個人班即日起至7月5日下午5時開放網路報名；團體班、高中夏令營、大師交流講座等活動，預計7月份在網站陸續公告相關報名資訊。