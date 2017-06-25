這些水果屬「後熟」 放幾天再吃更佳更香甜！

農委會表示，像是木瓜、芒果等會後熟的水果，採收後放個幾天，澱粉會分解成糖分，會更為香甜。示意圖。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-06-25 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有「水果王國」美譽，一年四季都有種類豐富及香甜的水果可以享用，而像是百香果、木瓜、洋香瓜、芒果、釋迦、蘋果、水梨、桃子、李子、酪梨、柑桔類等「後熟」水果，採收後放個幾天會更香甜更好吃！

據《中央社》報導，農委會解釋，「後熟」是指當後熟作用進行時，果實貯存的澱粉會分解成糖分為主的可溶性固形物，這樣會讓水果吃起來比較甜，像是百香果；而以一整年來看，木瓜、洋香瓜、芒果、釋迦、蘋果、水梨、桃子、李子、酪梨、柑桔等水果也都是「後熟」水果。

農糧署主秘翁震炘表示，農會或是水果行在果農採收後，知道有些「後熟」的水果如果較早採收，就會先「放一下」再出售，因此民眾所購買的水果大多都很香甜；像是西瓜放一下還可去除瓜味，能讓口感更佳，芒果、洋香瓜、火龍果也都會更香甜。

農委會也指出，如果水果在未熟時採收，可用後熟處理法讓水果成熟。至於為什麼不等水果熟了再採收？農委會說，有兩種原因，第一是等到完全成熟再採收的話，容易遭蟲鳥搶先啄食；第二是在運輸貯藏和販售時，能有比較長的貨架擺放壽命，兩種原因都是希望提高水果產品上架時的品質。