「食穀不化覺得苦」 媽媽嘴咖啡店推新品「恐龍咖啡」

媽媽嘴咖啡淡水緊鄰近淡水忠烈祠、滬尾砲台。（記者李雅雯攝）

2017-06-25 23:43

〔記者李雅雯／新北報導〕媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏無端捲入八里雙屍命案，最高法院日前判處其和其他股東得連帶賠償被害人張翠萍母親368萬餘元，各界熱議。媽媽嘴咖啡店近期推出新產品「恐龍咖啡」，除了咖啡基底、奶泡外，還加了難咀嚼的大麥穀粒，介紹板上寫著「食穀不化覺得苦」，恰和一般形容不知變通的「食古不化」同音，讓人聯想這是呂炳宏等人對判決的「沉默的抗議」。

「恐龍咖啡」是在卡布奇諾厚奶泡上灑大麥穀粒，大麥穀粒難咀嚼，需要用力咬、多咬幾下後，有些苦味，接著才能慢慢地嚼出甜味，嚐到甜味後的咖啡苦味卻又愈加明顯，所以這是「食穀不化覺得苦」。呂炳宏說，這確實是在判決出來後的某晚和人家聊天而想出的新產品，大麥穀粒因為殼的關係，就是很難咬，大多是用在釀啤酒上，稱這杯創意咖啡是「恐龍咖啡」、「食穀不化」沒有甚麼對號入座的意思，就是真的覺得「苦」。

日前最高法院判決指出呂炳宏和其他股東需連帶賠償，讓他獲得「史上最倒楣老闆」稱號，呂炳宏對此也自嘲，他說，網友說是最倒楣老闆，不過前兩天和太太聊天時才說到「現在真的很幸福」，太太對他說「你帶給我很多不平凡的經驗」，而且這些紛擾兩個人都一起堅定地走過去了，相信老天會有最好的安排。呂炳宏說，已和律師研議繼續做努力，有最好的期待，也有最壞的打算，最糟的就是伯伯（指陳進福）、老師（指張翠萍）兩個求償案共約1100萬都扛下來，拿房子去抵押一年一年慢慢還，「最壞不過如此，就當我多請兩個隱形員工囉」。

「恐龍咖啡」推出後，呂炳宏日前也在個人社群網頁上寫下創意咖啡上市的介紹文，提到「恐龍食穀不化寶寶覺得苦」、「一人一杯救救媽媽嘴」、「這杯87分不能再高了！」，文中帶著濃濃無奈。

呂炳宏和其他股東等人因和八里雙屍命案兇手謝依涵的僱用、受僱關係而應負僱用人賠償責任；應與謝依涵連帶賠償張翠萍母親368萬多元及加計利息，全案定讞；死者陳進福兒女的提告求償則是發回更審中。