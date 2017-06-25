「食穀不化覺得苦」 媽媽嘴咖啡店推新品「恐龍咖啡」

媽媽嘴咖啡淡水緊鄰近淡水忠烈祠、滬尾砲台。（記者李雅雯攝）

2017-06-25 23:43

〔記者李雅雯／新北報導〕媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏無端捲入八里雙屍命案，最高法院日前判處其和其他股東得連帶賠償被害人張翠萍母親368萬餘元，各界熱議。媽媽嘴咖啡店近期推出新產品「恐龍咖啡」，除了咖啡基底、奶泡外，還加了難咀嚼的大麥穀粒，介紹板上寫著「食穀不化覺得苦」，恰和一般形容不知變通的「食古不化」同音，讓人聯想這是呂炳宏等人對判決的「沉默的抗議」。

「恐龍咖啡」是在卡布奇諾厚奶泡上灑大麥穀粒，大麥穀粒難咀嚼，需要用力咬、多咬幾下後，有些苦味，接著才能慢慢地嚼出甜味，嚐到甜味後的咖啡苦味卻又愈加明顯，所以這是「食穀不化覺得苦」。呂炳宏說，這確實是在判決出來後的某晚和人家聊天而想出的新產品，大麥穀粒因為殼的關係，就是很難咬，大多是用在釀啤酒上，稱這杯創意咖啡是「恐龍咖啡」、「食穀不化」沒有甚麼對號入座的意思，就是真的覺得「苦」。

日前最高法院判決指出呂炳宏和其他股東需連帶賠償，讓他獲得「史上最倒楣老闆」稱號，呂炳宏對此也自嘲，他說，網友說是最倒楣老闆，不過前兩天和太太聊天時才說到「現在真的很幸福」，太太對他說「你帶給我很多不平凡的經驗」，而且這些紛擾兩個人都一起堅定地走過去了，相信老天會有最好的安排。呂炳宏說，已和律師研議繼續做努力，有最好的期待，也有最壞的打算，最糟的就是伯伯（指陳進福）、老師（指張翠萍）兩個求償案共約1100萬都扛下來，拿房子去抵押一年一年慢慢還，「最壞不過如此，就當我多請兩個隱形員工囉」。

「恐龍咖啡」推出後，呂炳宏日前也在個人社群網頁上寫下創意咖啡上市的介紹文，提到「恐龍食穀不化寶寶覺得苦」、「一人一杯救救媽媽嘴」、「這杯87分不能再高了！」，文中帶著濃濃無奈。

呂炳宏和其他股東等人因和八里雙屍命案兇手謝依涵的僱用、受僱關係而應負僱用人賠償責任；應與謝依涵連帶賠償張翠萍母親368萬多元及加計利息，全案定讞；死者陳進福兒女的提告求償則是發回更審中。

  • 媽媽嘴咖啡近期推出新品－「恐龍咖啡」，特別提到「食穀不化覺得苦」，讓人聯想是否是對最近最高法院判決呂需連帶賠償三百六十八萬多元的「沉默的抗議」。（記者李雅雯攝）

    媽媽嘴咖啡近期推出新品－「恐龍咖啡」，特別提到「食穀不化覺得苦」，讓人聯想是否是對最近最高法院判決呂需連帶賠償三百六十八萬多元的「沉默的抗議」。（記者李雅雯攝）

  • 媽媽嘴咖啡近期推出「恐龍咖啡」，卡布奇諾上放的是很難嚼的大麥穀粒，咖啡介紹上寫著「「食穀不化覺得苦」。（記者李雅雯攝）

    媽媽嘴咖啡近期推出「恐龍咖啡」，卡布奇諾上放的是很難嚼的大麥穀粒，咖啡介紹上寫著「「食穀不化覺得苦」。（記者李雅雯攝）

  • 媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏無端捲入命案，也自嘲是全台灣都認證的「最倒楣老闆」。（記者李雅雯攝）

    媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏無端捲入命案，也自嘲是全台灣都認證的「最倒楣老闆」。（記者李雅雯攝）

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