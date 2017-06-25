蘭陽兒童文學首獎 仿吳晟作品惹議

宜蘭縣政府今舉辦蘭陽兒童暨蘭陽少年文學獎頒獎典禮，但國小高年級組首獎童詩作品「我不和你談論」，卻和知名鄉土作家吳晟的作品雷同，遭質疑抄襲，對其他參賽者有失公平。（記者林敬倫攝）

2017-06-25 13:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今舉辦蘭陽兒童暨蘭陽少年文學獎頒獎典禮，但國小高年級組首獎童詩作品「我不和你談論」，卻和知名鄉土作家吳晟的作品雷同，標題不但一樣，詩的結構也相似，遭到質疑有抄襲疑慮，縣府教育處表示，該作品以論述題材寫詩獨樹一格而獲獎，但詩的結構確實與吳晟作品雷同，會再與評審討論參賽作品是否能仿作。

縣政府辦理的蘭陽兒童文學獎已邁入第12屆，蘭陽少年文學獎則已第16屆，兒童文學獎共分為低年級童詩、中年級童詩、高年級童詩、中年級文體、高年級文體及故事等6類，參賽作品共701件，少年文學獎則分為新詩、散文及小說3類，共287件參賽作品。

透過評選機制，2個文學獎各類將選出首獎1人、貳獎2人、參獎3人及佳作6人，既有108人能夠獲獎，但高年級童詩類首獎作品「我不和你談論」，詩中闡述環保、汙染和土地議題：「你久居鋼筋水泥的叢林，環保呀！汙染呀！土石流呀！已談論了許多，這是急於改變的環境，而你難得來林間，我帶你去蓊鬱的森林走走去探索探索環境，如何沉默的保護大地。」

但詩的名稱與結構和吳晟的現代詩「我不和你談論」結構近乎一樣，只有填詞差別，該作品遭到外界質疑抄襲，能獲獎對其他參賽者有失公平；縣府教育處長簡菲莉表示，該作品是老師讓學生練習仿作，因為該學童在作品中討論環境保護概念，以論述詩的方式呈現，與其他較大眾的抒情詩有別，老師才會鼓勵投稿，評審對這首詩，也有一樣的看法，基於鼓勵性質讓這首詩獲得首獎。簡菲莉坦承，該詩確實與吳晟的詩的架構雷同，會在評審會議中討論參賽詩的架構可不可以仿作，但仍會尊重評審的專業判斷。