因應花博人潮！市府、台鐵合作 后里火車站增設東出口

因應花博可能的人潮，市府與台鐵合作，在后里火車站增設東出口（模擬圖，市府提供）

2017-06-23 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中世界花博將於2018年舉行，而后里則是展場之一，為了紓解花博開幕後，后里展場帶來的人潮，市府與台鐵局合作，將在后里火車站增設東出口，而且會設一個站體，預計預計明年5月可完工。

2018台中世界花博一旦開展，屆時鐵路將成為大眾運輸的主要交通工具，由於后里火車站東側目前無站房可供旅客進出車站乘車，經市府與台鐵局評估後，將增設東站疏運花博人潮，同時兼顧鐵路東西側的地方平衡發展。

市府規劃將后里車站東側眷村拆遷後，以騰空土地作為接駁站，提供花博各展區間的接駁車停靠站使用，除可方便民眾利用鐵路作為前往花博園區主要交通工具，也能減少往返各展區時間，並達到節能減碳的環保效果。

目前后里火車站為三等站，停靠車種以區間車為主，現有2座島式月台，以地下道連接；東站站房將包含售票房、車站大廳、廁所、自動售票系統、自動閘門、無障礙電梯1部等設施，並延伸原有站內天橋與地下道連結東西站，亦將設置風雨走廊連通至接駁站。

交通局表示，2018台中世界花博規劃后里馬場及森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔永豐園區三大園區，總面積約60.88公頃，其中包括后里森林園區花艷館、發現館、探索館、豐原葫蘆墩公園花饗館及外埔永豐園區自然館、綠能館等6個場館，各項工程及準備工作正陸續進行中，預訂明年11月正式開幕。