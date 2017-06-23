中油桌遊好玩勝手遊 員工扮各項油品PK

2017-06-23 12:22

〔記者黃佩君／台北報導〕中油跨足文創，今天宣布推出桌遊「油趣方程式」，並由員工組隊扮演98無鉛汽油、超級柴油等油品「真人PK」，在中油大樓進行總決賽，不少員工表示遊戲設計驚險有趣，再加上真人互動，「比手遊還好玩」。中油表示，這是中油首次跨足文創，希望以遊戲方式讓民眾獲得能源知識，未來也會在中油加油站販售此桌遊。

中油推出桌遊，今天更在中油大樓舉辦員工桌遊競賽總決賽，由員工在午休時間扮演桌遊中的「小油滴」，包括98無鉛汽油「紅蜜蜜」、超級柴油「藍帥帥」、潤滑油「黃澄澄」與天然氣「白泡泡」，分別走到油銷、煉製、石化、天然氣及探勘等五大生產區域，依照手中卡片指定內容執行任務或「互扯後腿」陷害競爭隊伍，兩隊互拚前進格數，現場笑聲不斷。

中油副總方振仁表示，跨足文創一方面是希望能讓老字號國營事業有新的形象，讓民眾有機會透過遊戲互動認識台灣能源及中油的業務，另一方面也提供旗下員工互動與交流空間，激發想像與創意。而今天舉行的真人版桌遊決賽，是由出賽的58隊、232人中廝殺，歷經預賽、準決賽決勝出2隊，繼而角逐總冠軍，在員工間也形成流行話題。

除了今天的總決賽外，中油也在現場舉辦「中油寶寶微積木拼裝大賽」，此外中油在暑假期間辦理「綠巨龍創造夏令營」，邀請240名偏鄉學童參加，也會導入「油趣方城市」桌遊遊戲。此外，未來也會在各加油站點銷售此桌遊，邀請民眾同樂，享受桌遊設計帶來的驚險互動樂趣。