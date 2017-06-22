鐵道新景點！山佳鐵道公園 重現煤斗車

百年「山佳火車站」旁的鐵道公園，放置一台47年歷史的35H1300型黑色煤斗車，以及一輛DL1000型橘色調動機，重現山佳的「煤」好時光。（記者張安蕎攝）

2017-06-22 21:20

〔記者張安蕎／新北報導〕為行銷百年「山佳火車站」，新北市府打造千坪大的鐵道公園，並向台鐵購買煤斗車及調動機，重現山佳的「煤」好時光，今天封街出動大型吊車，將兩台龐大機具移置公園，搭配周邊古蹟車站及煤礦遺跡，盼成為鐵道主題新景點。

樹林山佳擁有悠久的採礦歷史，今年2月百年車站修復完工，站內規劃煤礦特展，開幕後吸引上萬民眾參觀，市府同時整合月台周邊空地，打造鐵道公園，並由樹林區公所花費49萬元，向台鐵購置一台47年歷史的35H1300型黑色煤斗車，以及一輛DL1000型橘色調動機，藉此重現早期車站運送煤礦時，調動機推動煤斗車的歷史畫面。

此型號煤斗車目前全台僅10輛，車體重達16公噸，車長達10.5公尺，曾運載煤礦，並行經山佳車站，展示車車號35H1304，因使用年限達25年，閒置在高雄機廠；調動機展示車號DL1044，重10公噸，車體長4.2公尺，台鐵於民國75年購入，同樣因達使用年限，閒置在台鐵新豐站，經整修翻新、移置山佳，賦予老車新生命。

由於兩台機具總重達26噸，需出動拖運車及吊掛機搬運，費用高達68萬元，運送過程中，吸引大批居民及鐵道迷圍觀、拍照，當地中山里長簡炎輝與居民合力推動調動機，將兩輛機具順利組合時，現場爆出歡欣掌聲，來自鶯歌的鐵道迷王先生感動的說，曾在宜蘭火車站車庫，遠望相同型號的調動機，沒想到如今能近距離欣賞，且台灣輸煤鐵路已走入歷史，此台煤斗車頗具骨董價值，值得紀錄！

簡炎輝指出，最初考慮以DT675蒸汽火車頭為展示車，但因擔憂古物零件遭竊，經一年多協商，改以調動機及煤斗車呈現，仍具可看性，是全台少見的鐵道景點，且當地與鹿角溪公園、山仔腳公園連通，適合民眾踏青、取景，來趟山佳微旅行。

煤斗車及調動機搬運過程，吸引大批居民及鐵道迷圍觀、拍照。（記者張安蕎攝）

中山里長簡炎輝與居民合力推動調動機，將兩輛機具順利組合時，現場爆出歡欣掌聲。（記者張安蕎攝）

煤斗車出動拖運車及吊掛機搬運。（記者張安蕎攝）

樹林區公所出動拖運車及吊掛機搬運，費用高達68萬元，運送過程中，吸引大批居民及鐵道迷圍觀、拍照。（記者張安蕎攝）

全台僅10輛的35H1300型黑色煤斗車車體重達16公噸，車長達10.5公尺，曾運載煤礦，並行經山佳車站。（記者張安蕎攝）