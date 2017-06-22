推動健康促進學校 嘉義縣及桃園市最賣力

南投縣羅娜國小勇奪「健康體位教學模組特優」，將原住民母語與六大類食物結合，例如藉由布農族傳統節日射耳祭，讓小朋友認識傳統食物山豬肉。（圖由教育部提供）

2017-06-22 12:35

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部國教育署為增進學童健康，與縣市政府結盟社區資源與專家學者學校合作推動「健康促進學校計畫」，嘉義縣及桃園市榮獲「健康促進學校績優縣市」特優縣市，嘉義縣縣長張花冠親自宣導各健康議題，桃園市的「神農小學堂」則大幅提升師生正確用藥素養。

參與計畫的各校無不大顯身手，獲得「視力保健成效評價特優獎」的台南市裕文國小，運用繪本導讀，邀請眼科醫生演講，增能家長督促孩童護眼行為，學生視力保健知識與行為顯著提升；另「視力保健創意短片第一名」彰化縣大竹國小，則以歌仔戲表演，將近視疾病易失明、規律用眼3010、下課淨空戶外活動120、定期就醫控度防盲等融入影片。

而獲得「口腔保健成效評價特優獎」的新北市介壽國小，與牙醫診所合作，使學生齲齒率大幅下降；另「口腔保健特優」得主嘉義縣頂六國小，推動全校學生包括幼兒園餐後潔牙，高年級學童牙線使用。此外，得到「健康體位成效評價特優」的苗栗縣溪洲國小，推動親子早餐DIY，學童健康體位認知與身體活動顯著提升。

南投縣羅娜國小勇奪「健康體位教學模組特優」，將原住民母語與六大類食物結合，例如藉由布農族傳統節日射耳祭，讓小朋友認識傳統食物山豬肉；而獲得「菸檳防制成效評價特優」的台南市大內國中，與衛生所合作辦理戒菸教育；「拒菸拒檳創意桌遊設計競賽特優」得主基隆市建德國中的「『菸』人當道，生人回避！」，融入菸害防制法及慢性阻塞性肺疾病知識等。