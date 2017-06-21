壽山遠眺大武山 「夏至」別有一番情境

今天是夏至，從壽山遠眺大武山，別有一番情境。（記者張忠義攝）

2017-06-21 21:52

〔記者張忠義／高雄報導〕今天是夏至，也是一年當中日照最長的一天，高雄地區日出是在清晨5時15分，日落是在傍晚6時46分，往年夏至這一天天氣都會特別晴朗，傍晚夕陽市區帷幕建築會反射金黃陽光，不過今天傍晚雲層較厚，夕陽沒有現身，更別說大樓帷幕建築會反射金黃光芒。

高雄市前陣子經過梅雨鋒面洗禮，清洗了天空的霧霾也帶來涼涼的空氣，可是，這幾天中午卻熱到不行，氣溫上看32到35度，甚至是更高溫，夏至這天太陽直射北回歸線，也是北半球白晝最長的一天。

「夏至」代表夏天來臨了，農曆5月的中氣，都在國曆6月21日或22日，夏至這天是一年當中白天最長、晝夜最短的日子，陽光直射北回歸線23.5度，不過雖然晝長夜短，但最熱的時候卻不是夏至，而是小暑和大暑兩個節氣。

今天傍晚雖然雲層太厚而不理想，但在夏至前後十幾天內的落日餘暉，夕陽光會將高雄市許多超高大樓的玻璃帷幕折射出金黃色的光芒，並隨著時間與折射角度變幻，炫麗耀眼，有心要觀賞民眾，不妨在這幾天到壽山忠烈祠附近就可欣賞到這般奇景。

今天是夏至，也是一年當中日照最長的一天。（記者張忠義攝）

今天傍晚雲層較厚，夕陽沒有現身，大樓帷幕建築無法反射金黃光芒。（記者張忠義攝）

高雄市前陣子經過梅雨鋒面洗禮，天空乾淨了不少。（記者張忠義攝）

「夏至」代表夏天來臨了。（記者張忠義攝）

夏至這天是一年當中白天最長、晝夜最短的日子。（記者張忠義攝）

今天是夏至，傍晚高雄地區夕陽沒有現身，不過能見度十分良好，夜景迷人。（記者張忠義攝）

夜幕低垂，港邊景色怡人。（記者張忠義攝）

傍晚高雄地區夕陽沒有現身，不過能見度十分良好，夜景迷人。（記者張忠義攝）