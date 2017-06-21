梅雨強襲坡壁走山 水里鄉民憂汛期釀災

濁水溪水里鄉河段左岸山壁出現大規模崩坍，除了月初大雨造成的崩坍外，近日第二波梅雨過後，土坡上方（右上角）也有零星崩坍。（記者劉濱銓攝）

2017-06-21 19:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕濁水溪水里鄉河段，在本月初的梅雨大水後，河道左岸坡壁不耐大雨沖刷，出現大規模走山，居民在崩壁上方向台大實驗林租用土地耕作，擔心汛期將至，若不做好邊坡整治，不僅耕作農園將會流失，河岸旁的大量土石，恐會被大水沖至下游聚落，甚至改變流向威脅民眾生命財產安全。

居民表示，該河道上方的土坡曾在八八風災出現崩坍，雖後來台大林管處修復後漸趨穩定，但本月初的大雨卻造成走山，至少有20公頃面積出現崩坍，而日前第2波的大雨，也有部分土石滑落，希望相關單位能儘速修復。

對此，台大林管處表示，該處土石滑落為舊有崩坍地，過去曾做過整修，惟近期經連續大雨沖刷，才會又崩坍，初步了解當地並無立即危險，至於下方河岸崩落土石，則會與河防單位四河局研議，避免汛期發生危險。

四河局表示，民眾所指崩坍地係單純山壁，並無構造物，當初疏濬時河岸旁的砂石便道，也是因此才損壞，就目前崩落土方而言，應不至於影響河防安全，但仍會派員了解實際情況並預做防範。