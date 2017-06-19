林內焚化爐債務人異議之訴明宣判 李進勇再批達榮

林內焚化爐債務人異議之訴，明天宣判。（記者詹士弘攝）

2017-06-19 19:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內焚化爐債務人異議之訴二審將於明天宣判，縣長李進勇表示，林內焚化廠案必需「作個了斷」，林內焚化廠在籌建期間還發生賄賂案，達榮「惡意」的當事人，是不值得「信賴保護原則」保護。

李進勇於今年五月在台南高分院為雲林辯護時曾指出，達榮應依契約履行責任，包括補正環境影響評估說明書及差異分析、焚化爐堪用可運轉移交等，才能要求對待給付。

李進勇今天在回答縣議員陳俊龍的質詢時也指出，林內焚化廠案懸而未決的狀況非常不好，對雲林或林內人都是個「拖磨」，必需「作個了斷」，把這個夢魘作個結束。

李進勇強調，焚化爐究竟能不能用，他也不知道，但焚化廠必須完成環境影響評估後才能啟用，目前環評會不會過，也是個未知數，縣府要求達榮要補做環評，但達榮以仲裁已完成，不願重做。

李進勇強調，達榮訴求的「信賴保護原則」根本不值得保護，籌建期間發生賄賂案，達榮公司是「惡意」的當事人，不適用無罪推定原則。商業仲裁認為達榮是「善意的人」、卻無視於達榮有欺瞞環評委員的行為，還把「無罪推定」無限上綱，仲裁真的是大有問題。