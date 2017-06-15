全球百大聲譽大學 台大狂升30名史上最佳

台灣大學外觀。（資料照）

2017-06-15 05:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國高等教育期刊「泰晤士報」（THE）今天公布今年全球百大最佳聲譽大學排名，台灣僅台灣大學入榜，排名比去年狂躍30名，重回51到60名區間，讓連年下滑趨勢止跌，返回史上最佳名次表現。

泰晤士報表示，全球最佳聲譽大學排名（The World Reputation Rankings）訪問全球137國逾1萬多名學者，每人提出15校心中最好的大學排名，以主觀評價評選出全球前100所聲譽最佳大學排名，此評選自2011年起開始調查。

泰晤士報指出，台灣僅台大入榜，名次比去年的81到90名大幅躍進，今年名次回到51到60名區間，但台大從2015年起連2年下滑，泰晤士報編輯Phil Baty提醒，聲譽屬於滯後指標，而台灣近年大學排名榜呈現下降趨勢，可能尚未在聲譽排名中表現出來，而與中國上升的鮮明對照，台灣須確保數十年的學術聲譽不受排名下降損害。

另，今年聲譽大學排名中，也看見亞洲國家的崛起，有21所大學來自亞洲，比去年多了10所，其中以日本跟中國表現較佳，日本東京大學排入第11名、中國清華大學排入14名。但美國仍在全球高教聲譽中佔主導地位，百大排名中有42校來自美國，而哈佛大學則是連續7年蟬聯第1名寶座。

今年全球最佳聲譽大學排名中，前10名仍由美國、英國的大學盤據，除哈佛大學冠軍外，美國麻省理工學院名列第2，再來是美國史丹佛大學名列第3，而英國的劍橋大學和牛津大學則並列第4。接下來6到10名通通是美國學校，依序為加州大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、芝加哥大學及加州理工學院。

泰晤士報全球最佳聲譽大學排名網站：