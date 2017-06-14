不忍父母辛勞 孝順建教生考2乙2丙證照拚脫貧

2017-06-14 14:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商建教生陳甄妮出身低收家庭，進入職場後大部分薪水都交給父母，她體會到技術與證照重要性，苦練實學，與班上其他5名同學一起拿到2乙2丙證照。校長陳德松說，正規班要拿1張乙級都很拚，建教生要拿2乙更是難得。

高英工商今年有28名學生考取2職類乙級技術士證，其中有6名學生是資訊科建教班的學生，創下該校紀錄，分別是林俊宇、李弘邦、黃政裕、黃柏睿、陳甄妮、林文進。

陳甄妮出身低收家庭，父母靠打零工賺取微薄收入，身為獨生女對家計義無反顧，在廠實習期間，每個月只留下最基本的生活費6千元，其餘1萬5千元拿回家改善生活。

她在電子科技公司實習過程中，深深體會到技術與證照是在職場生存的不二法門，因而從一年級開始就鎖定考取乙級證照目標。她說，希望能有更穩定工作、多賺點錢，脫離貧困生活，讓父母能過輕鬆生活。

李弘邦則是新二代，母親來自菲律賓。他對術科非常有興趣，在校時都會留校練習到夜間9時，跟著進修部一起放學，然後再回家讀學科。他說，過程中很累又辛苦，曾想打退堂鼓，在科主任鼓勵下終於達成目標。

陳德松指出，高英工商建教班採用3個月在校上課，3個月在廠實習的輪調式建教合作，學生邊工作、邊讀書很辛苦，這6名資訊科同班同學都在高技科技公司實習，能一起拿到電腦硬體裝修、數位電子乙級證照，實屬不易。