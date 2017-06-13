讓我回家！ 原民慶典返鄉列車首梯15日登記

台東各原民族群豐年祭暑期接力登場，旅外族人返鄉心切。（記者陳賢義攝）

2017-06-13 17:21

〔記者陳賢義／台東報導〕台東各族群豐年祭暑假期間接力登場，為讓旅外族人如願返鄉，台鐵啟動「原住民慶典返鄉列車」，首梯15日登記；積極推動這項福利的立委陳瑩說，7至8月共加掛列車10梯次、100班車次，合計1萬3000個座位，籲族人多加利用。

暑假就將到來，台東旅外原民子弟返鄉參加豐年祭的心情也隨之蠢動，有族人早已迫不及待向服務公司預告請休。卑南族旅北青年「賴信」說，7月15日的小米收穫祭是部落的年度盛宴，不論怎樣都要返鄉參加，跟親朋好友一起通宵達旦歡樂唱跳，最期待的重頭戲就是勇士舞遊街祈福。

各族群豐年祭暑期接力登場，但花東火車票時會出現一票難求的窘境，陳瑩關注解套，經多方協商，終於在去年7至8月間，促成第一次「原住民祭典返鄉列車」試辦，今年再賡續，首梯返鄉列車15日開始登記。

陳瑩表示，推動「原住民祭典返鄉列車」已1週年，感謝台鐵、原民會的協助，族人可依「紀念日及節日實施辦法」規定，持戶籍謄本或戶口名簿等可證明族別文件，向工作或就讀單位辦理放假1天，相關搭乘車訊息可上原民會網站查詢。