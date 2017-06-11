齊柏林意外前 她拍到最後楓港起降畫面

齊柏林機組週五、六在楓港山區起降。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-11 12:25

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕《看見台灣》導演齊柏林團隊，昨天搭乘直升機場勘發生意外，讓各界遺憾，屏東楓港一名傅姓便當店老闆娘，前天（9日）曾拍下直升機在周邊山區起降，投宿旅店也相當感嘆，直呼不敢相信齊導隔天發生意外。

「很難過聽到齊導演發生意外消息。」便當店老闆娘傅媽媽說，週五下午四點多，她看到直升機降落在楓港山區，由於直升機配備攝影機相當特殊，她特別用手機拍攝下照片。

傅媽媽表示，當天下午，她看著直升機往恆春半島飛行，約20分鐘後返回楓港山區，一行人便投宿在楓港的隆安旅社，週六（10日）早上6點又起飛到周邊勘景，8點再次降落休息，接著便往東部飛去，沒想到下午竟看到媒體報到意外事故，更意外齊柏林導演竟然在直升機上。

事故前接待齊柏林等劇組人員的隆安旅社指出，機組人員跟齊導演已經陸續住宿多次，進退房都會熱情打招呼，也習慣在楓港作為飛行東西部的中繼點，齊導退房時的畫面還歷歷在目，沒想到下午竟發生意外，真的非常難過不捨。

位在楓港路旁的隆安旅社，不僅是齊導習慣的住宿地點，由於在總統蔡英文故鄉，也是小英過去返鄉固定的投宿地點。

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齊柏林機組週五、六在楓港山區起降。（記者蔡宗憲翻攝）

齊柏林機組週五、六在楓港山區起降，被民眾拍下。（記者蔡宗憲翻攝）

齊柏林機組週五晚在楓港投宿。（記者蔡宗憲翻攝）

齊柏林在楓港投宿，週六早上退房。（記者蔡宗憲翻攝）

齊柏林投宿的旅店。（記者蔡宗憲攝）