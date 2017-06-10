新北市國中英語繪本比賽 展現雙語全能

2017-06-10 19:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市105學年度國中英語繪本創作發表競賽今年多達76組學生參賽，最後決選美術班組特優由三重高中國中部學生陳俐妤以作品「The Star Listener」獲選；普通班組特優分別由積穗國中石雅箬、陳佑銥、馬苡茵以作品「Me to We」、青山國中小蘇怡郡、廖婉妤、朱侒禹以作品「Ponny & Annie」及辭修高中國中部楊凡力、廖柏凱、林經倫、施博笙以作品「Alphabet School」共3組獲選。

主辦的雙溪高中校長彭盛佐說，獲獎作品主要在故事創作、繪本分鏡設計變化，繪畫技巧熟練，再加以複賽時以演講或戲劇方式呈現，同學們口語表達流暢，團隊默契，發音標準、台風穩健等方面掌握得宜就能獲得評審青睞。

青少年豐富的創作力令人驚艷，參賽作品內容取材有以「流浪動物」為主題、校園霸凌議題的時事議題、或以校園生活或介紹當地名產小吃文化等題材，青山國中小得獎學生蘇怡郡說，組員喜歡一起編織故事，畫漫畫，為參賽一起不斷練習英語寫作，絞盡腦汁勤查字典，終於寫出故事。

淡水國中美術班張虔語說，英語繪本創作可以紀錄學校有趣事件及活動，感謝老師王怡方指導，期許想當繪本創作家，讓每個人都可以透過繪本看見她的獨特風格。

競賽評審侯珮瑩老師說，繪本創作可結合諸多知識，更蘊含生命教育，是創作也是治療，彭盛佐說，新北市英語繪本競賽去年起，要求進入複賽的團隊需將繪本內容以英語口說方式或戲劇呈現5分鐘簡報，讓參賽者能詮釋出作品創作背後的意涵，除了需有繪畫技巧更要有劇本撰寫與英語口語表達能力，對國中學生而言是高難度挑戰。