異國女同志今辦婚禮 盼台灣同性婚姻早日合法

2017-06-09 13:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大法官釋憲支持同性婚姻，今天上午有一對已在美國登記結婚的女同志，在台中市舉行婚禮，台灣籍的女同志Janerson與美國籍Anastasia公開舉行異國同性結婚儀式，Janerson說去年就已在美國結婚，要在台灣辦理公開的婚禮，就是希望促成台灣早日將同性婚姻合法化。

Janerson與Anastasia 的婚禮，今天在台中市的林皇宮花園舉行，雙方的父母及家人都有出席，很多Janerson在美國的朋友也特別趕回台灣參加婚禮，要給予祝禮。

28歲Janerson表示，自己在幼稚園開始，就不喜歡男生，而大概在國小3、4年級就知道自己的性向，她與另一半Anastasia是在4年前美國拉斯維加斯認識的，一開始兩人並沒有情愫，因為她喜歡成熟的女子，她的另一半喜歡留長髮的女生，而自己因為太MAN了，並未吸引到Anastasia，但約在3年多前，兩人才開始交往。

Janerson表示，Anastasia的爸爸是俄羅斯人，媽媽是澳洲人。

對於自己的性向，Janerson表示，爸爸很開明，很早就接受，但媽媽比較不能接受，她在跟媽媽表白，自己喜歡女生時，媽媽就說「她早就知道了」。

Janerson表示，雖然媽媽已經知道了，但因為有點「敏感」，媽媽都不願講，媽媽則是把Anastasia當作乾女兒，自己是可以接受的。

Janerson強調，她跟另一半已在去年在美國結婚，她要在台灣舉辦公開的婚禮，不是因為大法官釋憲結果，而是早就決定要在台灣舉辦公開婚禮，要促使台灣同性結婚的法律早日立法。

Janerson強調，因為台灣同性婚姻法未通過，因此她的伴侶Anastasia來台灣3個月就要回美國，而且沒有健保卡，而Anastasia非常喜歡台灣，希望能待久一點。

Janerson與Anastasia婚禮今天在台中市的林皇宮花園舉行，Janerson爸爸跟媽媽、朋友們都有來參加婚禮，而Anastasia則是哥哥及媽媽陪同參加。

Janerson爸爸表示，他很早就知道女兒是同志，因為女兒都不喜歡穿裙子，一開始點有難過，但後來就覺得孩子幸福就好。