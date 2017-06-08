拚統測 關西高中5個臭皮匠勝過1個諸葛亮

2017-06-08 15:34

［記者黃美珠／關西報導］挑戰升學壓力「獨痛痛不如眾痛痛」！國立關西高中3年學生黎沛宣、吳文愷、張誠方、彭昱豪以及林委陞，就以「5個臭皮匠勝過1個諸葛亮」的團體戰，取代1個人埋頭苦讀、默默承受的方式，一起拚統測。日前第1階段統測放榜，4人中雖有昱豪志願沒填好，現在靜待分發，但5人從這段過程體悟到分享、同甘共苦的可貴，建立的情誼勝過女生所説的閨密，替自己的高三生涯寫下1段美好回憶。

這5個大男孩來自不同背景，高中才彼此認識，有的情分深，已經同班3年，有的是高2以後才認識，玩在一起、學習在一起。

他們很像時下的年輕人，有屁孩無厘頭的一面，在班上調皮搗蛋時，曾經把通馬桶的吸盤直接吸在黑板上，讓老師氣得吹鬍子瞪眼。事後回想對於何以如此胡鬧，他們也說不清楚，只知道是拚大考時，一種壓力的紓解。

但是他們也有屬於男孩子間的貼心，例如沛宣最後一次模擬考成績一落千丈，連自己都嚇到不敢看，數學比較好的誠方發現他的數學需要加油，立刻當起沛宣的數學家教，所以沛宣的統測成績得以大躍進。

委陞説，5個人一起讀書可以分享壓力還有讀書經驗，同1科可以分配著唸，學得比較好的人可以分享那1科該怎麼讀的經驗，大家一起把成績往上拉，累了還可以一起蹺課出去玩。

沛宣説，當書讀得很悶的時候會玩手機，或把書先收起來睡覺，甚至在全校到處跑、散步來宣洩。

文愷説，他是個沒辦法一個人讀書的人，有人陪著一起唸，他會比較專心用功。

這次沛宣和文愷各考了61級和64級分，前者可以選擇國立的虎尾、勤益或是聯合3所科大，文愷則計畫要選讀國立台中科大企管系。至於誠方和委陞計畫爭取成為明志科大和朝陽科大的新鮮人。

他們面對昱豪小小滑了1跤，以男生的方式替昱豪加油，文愷告訴昱豪「學校不重要，重要的是科系」，誠方則勉勵昱豪「大學再認真吧」，其他人則輪流拍拍昱豪肩膀説「加油」。

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