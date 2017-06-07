不能「置身旗外」 私教工會籲大學也應掛空品旗

2017-06-07 22:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕教育部雖在全台中小學推廣校園升空品旗計畫，讓全台中小學都懸掛空品旗提醒師生活動注意事項，唯獨大專院校「置身旗外」，台灣私立學校教育產業工會今日籲大學也應比照辦理，讓大學師生注意空污情況更落實環境教育。

台灣每逢冬、春季節交替空氣品質惡化，台灣私教工會理事長郭應哲指出，目前教育部推廣校園空品防治工作做半套，2年前在全台的中小學推動懸掛空品旗提醒師生活動防護及注意事項，卻獨漏大學校園，也間接讓環境教育或空污防治未能落實到所有校園年齡層。

郭應哲說，大學生有極大的住宿需求，尤其私校學生幾乎均搶住學校宿舍，學生等於一天24小時在校園生活，僅管大學生比起中小學學生年齡成熟，也有更多上網查詢資訊能力，但若能在校園或宿舍區懸掛空品旗，提供活動的師生即時的資訊，以利注意相關防護，更有助推廣環境教育或空污防治意識。

目前也是東海大學政治系副教授的郭應哲指出，例如東海附近有不少工廠，校內常會飄惡臭，甚至不少師生反映空品狀況糟時甚至會眼睛、鼻子不適，更不應被「置身旗外」。

台中市教育局指出，之前製作空品旗除提供給中小學外，也會寄送給大專院校，但因管轄權未及大專院校，僅能強制中小學一定要懸掛空品旗，大專院校則提供學校參考使用，因環保署公佈新的空氣品質指標（AQI）分為6級，目前正在製作新旗幟，製作完成也會再發送全市幼兒園到大學，讓大學自主使用。

環保局另強調，市府加強東海週邊的空品監測及稽查，今年2月底迄稽查53家工廠，更告發9家，加強改善空污情況。