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清不完！海漂大軍入侵北部海岸線

漁船小心翼翼出港，深怕一不小心，引擎、螺旋槳不慎捲入漂流木及垃圾，造成損壞。（記者林欣漢攝）

2017-06-07  12:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆北海岸、東北角沿近海域，這兩天開始出現大量漂流木及垃圾，清不勝清，漁船進出港都得小心翼翼，就怕螺旋槳不慎捲入故障，其中又以基隆八斗子漁港最為嚴重，截至中午已清理出3噸，石門的富基漁港也在清理中，市府研判，即使外海的漂流木不再漂進來，光清理內港也要至少3個工作天。

602基隆、北海岸遭遇近年最嚴重的梅雨災情，大量山區及岸際的枯枝流木沖刷入海，近日又隨著潮流湧進漁港，從北海岸石門到東北角水湳洞都有，一大片的黃色大軍，見者無不驚呼。

包括基隆嶼周邊，基隆八斗子漁港滿是漂流木佔據航道，漁船出海作業都得左閃右躲，深怕一不小心，引擎、螺旋槳不慎捲入漂流木及垃圾，造成漁船損壞，市府產業發展處人員緊急調派3艘船隻清運。

富基漁港也是從上午就開始清理，水湳洞、陰陽海到濂洞灣、員山子分洪道出口海面上也都有大量樹枝夾雜垃圾的漂流物，在海岸垂釣的釣客不斷釣上垃圾，也是怨聲載道，直呼根本沒辦法釣魚。

海漂大軍入侵北部海岸線，清不勝清。（記者林欣漢攝）

釣客不斷釣上垃圾，直呼根本沒辦法釣魚。（記者林欣漢攝）

釣客望洋興嘆，直呼根本沒辦法釣魚。（記者林欣漢攝）

北部海岸線出現大量漂流木及垃圾。（記者林欣漢攝）

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