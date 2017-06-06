中市農產行銷泣萊 第一百貨設台中水果專區

豐原區農會將在汶萊的百貨公司設置「台灣台中」水果專區，行銷台中市農特產。（農業局提供）

2017-06-06 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區農會長期輔導農友生產的柑橘行銷汶萊，今年更與農業局合作，進一步在汶萊最大的第一百貨公司超市設置「台灣台中」水果專區，行銷台中市出產的荔枝、水蜜桃及葡萄等優質農產。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，汶萊最大的第一百貨公司是由金門華僑第3代所經營，豐原區農會從7年前即開始到汶萊行銷豐原區生產的柑橘類水果，因品質優良穩定，深受當地消費者喜愛，已成功建立知名度。

今年豐原區農會更進一步與農業局合作，將整合台中各區優質農產行銷至汶萊，並在第一百貨公司的超市設置「台灣台中」水果專區，希望強化當地消費者品牌忠誠度。

農業局表示，台中的水蜜桃、葡萄、荔枝、梨等高經濟作物，目前已陸續進入產期，將與豐原區農會合作，依作物產季分批空運至汶萊行銷，目前預計有荔枝6公噸、水蜜桃5公噸及葡萄4公噸。

農業局指出，台中市天然環境優厚，且農作物栽培技術不斷精進，所生產的農產品相當優良，一年四季皆有水果可輪替銷售，近日即將進入量產的荔枝，目前主要外銷市場為馬來西亞、新加坡，但在豐原區農會的推廣下，也拓展至汶萊等新興市場，期望可逐步建立海外各地對台中農產的品牌忠誠度，將台中農產推廣至全世界。