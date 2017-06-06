| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉違法吸金1.6億 天擎生技負責人等遭起訴 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

中市農產行銷泣萊 第一百貨設台中水果專區

豐原區農會將在汶萊的百貨公司設置「台灣台中」水果專區，行銷台中市農特產。（農業局提供）

2017-06-06  13:15

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區農會長期輔導農友生產的柑橘行銷汶萊，今年更與農業局合作，進一步在汶萊最大的第一百貨公司超市設置「台灣台中」水果專區，行銷台中市出產的荔枝、水蜜桃及葡萄等優質農產。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，汶萊最大的第一百貨公司是由金門華僑第3代所經營，豐原區農會從7年前即開始到汶萊行銷豐原區生產的柑橘類水果，因品質優良穩定，深受當地消費者喜愛，已成功建立知名度。

今年豐原區農會更進一步與農業局合作，將整合台中各區優質農產行銷至汶萊，並在第一百貨公司的超市設置「台灣台中」水果專區，希望強化當地消費者品牌忠誠度。

農業局表示，台中的水蜜桃、葡萄、荔枝、梨等高經濟作物，目前已陸續進入產期，將與豐原區農會合作，依作物產季分批空運至汶萊行銷，目前預計有荔枝6公噸、水蜜桃5公噸及葡萄4公噸。

農業局指出，台中市天然環境優厚，且農作物栽培技術不斷精進，所生產的農產品相當優良，一年四季皆有水果可輪替銷售，近日即將進入量產的荔枝，目前主要外銷市場為馬來西亞、新加坡，但在豐原區農會的推廣下，也拓展至汶萊等新興市場，期望可逐步建立海外各地對台中農產的品牌忠誠度，將台中農產推廣至全世界。

廣告
  • 和平區的水蜜桃也將行銷至汶萊。（農業局提供）

    和平區的水蜜桃也將行銷至汶萊。（農業局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水果專區 汶萊 農產行銷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：中市農產行銷泣萊 第一百貨設台中水果專區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.