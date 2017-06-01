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台鐵區間車換JR塗裝 好看到網友猛譙台鐵

台鐵今公布明天將首航的JR四國彩繪微笑號照片。（台鐵局提供）

2017-06-01  18:47

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵為紀念與日本四國旅客鐵道（JR四國）締結友好鐵道協定一週年，將一列800型微笑號電車彩繪成JR四國8000系列車的塗裝，今公布照片後網友一片好評，忍不住檢討台鐵的原始塗裝，質感與日本設計實在差太多。

台鐵今公布明天將首航的JR四國彩繪微笑號照片，該列車以白色為底，輔以黑色、橙色和桃紅色點綴，與微笑號列車原始的銀色車身、藍黃線條大為不同。

網友對於這列彩繪列車給予一面倒好評，直呼「好看的要死」、「質感大升級」、「可以不要換回來嗎」，也有不少人檢討台鐵，感嘆「事實證明台鐵的配色根本0分」、「有交流才知道台鐵有多糞」、「一直用別人的塗裝，怎麼不一開始就塗好看點」，也有網友向台鐵高層喊話，希望他們往後能開始接受一些非「台鐵流」的配色設計。

JR四國彩繪微笑號列車將於明天首航，運用於上午9時58分由基隆開往斗六的2173次區間車，一直到明年6月1日為止，都有機會在西部幹線看到它的蹤影。台鐵也將列車更換塗裝的縮時攝影紀錄片上傳YouTube，讓網友一同見證這個珍貴的過程。

相關影片：

台鐵局800型微笑列車與日本JR四國8000系列車 互換塗裝 48倍速度 縮時攝影

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  • 網友對於這列彩繪微笑號給予一面倒好評，直呼「好看的要死」、「質感大升級」。（台鐵局提供）

    網友對於這列彩繪微笑號給予一面倒好評，直呼「好看的要死」、「質感大升級」。（台鐵局提供）

  • 台鐵微笑號列車原始塗裝。（資料照，記者張菁雅攝）

    台鐵微笑號列車原始塗裝。（資料照，記者張菁雅攝）

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相關關鍵字： JR四國 JR四國8000系列車 台鐵 彩繪列車 微笑號 日本 日本JR四國
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