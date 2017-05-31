農業廢棄物變精華液 屏大助文心蘭花農

屏東大學助文心蘭花農，開發精華液。（記者羅欣貞攝）

2017-05-31 14:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕力挺在地農業，國立屏東大學應用化學系把文心蘭切花後廢棄不用的假球莖葉等部位，成功開發成為文心蘭保濕防護精華液，今天（31日）正式發表，這也是該校繼使用恆春半島的過山香製成香水乳液，為屏北玉蘭花研發無酒精淡香氛後，再次為傳統農業盡心力，未來希望能透過技術轉移推到市場。

文心蘭花形特殊，有「跳舞蘭」之稱，台灣目前栽培面積大約200多公頃，主要分布於中南部地區，切花外銷的數量每年大約3000萬支，由於屏東地區氣候環境的優勢，每年冬、春季，更是內外銷市場的主力供應區。

屏東大學校長古源光表示，為文心蘭產業加值及農廢再利用，該校應用化學系嘗試將文心蘭的假球莖葉等部位，經由生物技術提取其中的保濕、美白等複合物，開發成極具南台灣特色的防護精華液，在配方上採用特殊多重乳化技術，質地清爽，有別於傳統防曬產品的厚重黏膩感。

應用化學系主任張雯惠表示，台灣栽培的文心蘭幾乎均為厚葉種，假球莖含有極豐富的甘露聚醣及比檸檬高出數倍的維生素C，這種保濕及抗氧化力，讓文心蘭的耐旱能力及對極端環境，有很強適應性。

種文心蘭20年的農民賴振豐表示，文心蘭植株在種7年之後，會逐漸老化，以前都要僱工清運到垃圾場，1分地要處理8000棵，如今能夠廢棄物再利用，對花農而言是一大福音。