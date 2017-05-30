橋梁施工阻動線 水里玩水節今年不玩了

水里鄉暑假觀光盛事玩水節，每年都吸引數萬人次造訪，惟此次卻因周邊的省道橋梁改建影響動線，今年將停辦。（記者劉濱銓攝）

2017-05-30 22:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉暑期觀光盛事「水里玩水節」，舉辦5年來每屆都吸引數萬人次前來戲水旅遊，為全鄉觀光帶來莫大助益，惟今年因鄰近活動地點的省道台16線中山橋改建施工，造成玩水園區出入口動線受影響，考量活動期間的行車與人員安全，主辦單位水里鄉公所決定本屆停辦，待來年交通狀況許可再舉辦。

水里玩水節是運用地方水文優勢打造的玩水活動，透過流經市區的台電發電放流水，以及水里溪的清澈溪水，抽取淨化後作為親水公園的戲水水源，加上活動期間園區內還有各式戲水裝置如充氣溜滑梯、噴水隧道等，每年暑假連續數個週末都吸引數萬旅遊人次，觀光效益驚人，只是近來水里鄉交通門戶中山橋改建，卻讓既定活動出現變化。

水里鄉公所表示，先前已著手辦理活動招標，惟玩水節園區旁因橋梁施工，導致停車與入園動線受到影響，不少廠商認為活動需克服的交通問題太大，最後僅有1家投標，只是唯一的廠商最後因資格不符無法承辦，加上代表會也認為玩水場地與工區太過靠近，擔心活動會引發交通大打結，也傾向今年玩水活動應該取消。

公所強調，雖然今年玩水節確定停辦，但他們會利用此次機會優化活動場地，最近並獲得經費將規劃園區水環境，把鄰近的水文與設施做整體規劃，希望來年玩水節與民眾見面時，能有不一樣的面貌。

當地商家則說，暑假玩水節正是水里的觀光旺季，不僅外地客來玩，返鄉子弟也會攜家帶眷同遊，但今年卻因工程緣故作罷，實在很可惜，希望最後能有轉圜餘地，讓活動能繼續辦下去。

鄉民代表林良政則表示，交通動線規劃應屬技術性問題，公所應設法解決，或是邀集相關單位研商找出可行替代方案，著眼水里觀光發展，不應遇到阻礙就輕言放棄。