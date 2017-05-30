阿聯酋又被爆料 台灣組員飛中國須改列中國籍

阿聯酋被爆料，要求台籍組員必須移除原先配戴的中華民國國旗，改配戴中國國旗。（歐新社）

2017-05-30 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕阿聯酋航空今晚被爆料以「一個中國政策」為由，要求台籍組員必須佩戴中國國旗徽章。此外，更有台籍機組員進一步爆料，阿聯酋也要求他們在飛中國航班時，在機組員名單上的國籍必須改列中國籍，並以台胞證證號取代護照號碼。

阿聯酋轉彎？傳籲台籍組員不用戴國旗

今晚有網友公開據稱是阿聯酋寄給機組員的信件，信中指出，因為中國政府的要求，阿聯酋航空遵守一個中國政策，「這意味著你們必須移除你們背心上的台灣國旗，改放中國國旗」，所有台籍組員都必須遵守，沒有例外。信中指出，公司已訂購更多中國國旗提供台籍組員佩戴，預計下週到貨，屆時台籍組員會收到通知；在中國國旗尚未到貨的空窗期，台籍組員可出示這封信件，向上級主管說明為何沒有佩戴國旗。

不過據指出，阿聯酋航空稍晚又發出內部信件，針對上述要求台籍組員更換國旗徽章一事致歉，坦言相關要求不適當，籲台籍組員先不用佩戴任何國旗徽章，靜候通知。

據《蘋果》報導，不具名的阿聯酋機組員表示，公司在美國總統川普上任後飛美航班減少，要求台籍組員改佩戴中國國旗，與公司為開拓中國市場、增加飛中國的航班有關係。另有機組員進一步爆料，公司也要求飛中國的航班，台籍機組員必須將機組員名單中的國籍改為中國籍，護照號碼也要改為台胞證證號。

網友力挺台灣 跑到阿聯酋臉書貼國旗

目前已有多名網友到阿聯酋航空的臉書專頁質疑相關政策，有人要求阿聯酋說明，也有人貼出中華民國國旗表達力挺台灣，不過目前為止阿聯酋未在臉書回應。