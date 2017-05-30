92歲灣生國田宏最後故鄉旅行 阿美族老友哭了

國田宏（右）、林秀吉（左）年輕時合照。（記者花孟璟翻攝）

2017-05-30 15:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕灣生的故事是真的！92歲的灣生日本阿公國田宏，父親國田正二是花蓮舞鶴種咖啡的始祖，他堅持台灣才是故鄉，雖已不良於行仍央求家人答應「最後一次回來台灣」，昨天除了到父親在舞鶴的紀念碑前唱日文歌《故鄉》，也到玉里鎮樂合部落訪兒時玩伴，2位暮齡老人一見面相擁大哭，離別時互道：「要有元氣喔！」

國田宏上一次2014年回花蓮，還能自己走路，現在的他已無法行走，必須靠著輪椅行動，耳朵重聽，反應也顯得遲緩，但他心心念念的還是回到花蓮故鄉，住的安養院也要選靠海邊的，因為「這片海將他和故鄉花蓮相連」。

國田宏在86歲的妹妹村山八重子、女兒，以及妹妹的女兒女婿及孫女等陪同，28日來台5天，預計31日返回日本。國田宏的女兒說，因為父親之前幾次自己一個人回台灣，所以「最後一次」安排全家人同行，希望讓父親開心。

國田宏和家人由定居花蓮的日本人播磨憲治、前國大代表官桂英等陪同，昨重返父親國田正二栽種咖啡的花蓮瑞穗鄉舞鶴台地。

出生在花蓮的國田宏，真心認同的故鄉在花蓮，除了多次來台參加母校花蓮高中的校慶，也擔任花中日本校友會會長，2010年也回台灣，主持在瑞穗鄉東昇茶園旁的「國田正二開拓之碑」揭碑；而國田宏的女兒甚至還把花蓮舞鶴的咖啡，帶去日本販售。

然而人生走到最後，這可能是國田宏最後一次回來了。

國田宏和家人在父親的開拓紀念碑前獻花、合照，懷念良久。他說，有生之年還能再回花蓮，真的很高興。他也和家人合唱日文歌曲《故鄉》，歌詞寫著：「曾經追過兔子的 那座山／曾經釣過鯽魚的 那條河／現在只能在夢中重逢／永遠忘不了的 我的故鄉。」

除了返回父親的咖啡園，國田宏也到玉里鎮樂合部落尋訪童年玩伴林秀吉，這位92歲的阿美族老人受日本教育長大，中文不太行，至今仍說得一口流利日語，2位暮齡老人一見面就相擁而泣，林秀吉不斷用日文說著「謝謝你來看我」，2人一起翻閱老照片、唱日本歌，手始終緊握在一起，就怕再會已遙遙無期。

林秀吉說，他小學三年級到咖啡園工作、除草，認識了國田宏，他們小時候都在一起玩，是最好的朋友，國田宏的父親也是他尊敬的長輩，在咖啡園工作的3年後，在國田正二鼓勵下考上花蓮港廳農林學校（今花蓮高農），後來國田宏成為飛行員，他則加入海軍，搭乘的軍艦曾被擊沈而自己幸運生還。他說，非常思念日本的朋友及當年恩師，有生之年能夠再見到面，非常高興。

來自日本鳥取縣的國田正二，是國田宏的父親，曾任日本總督府花蓮港廳庶務課產業技手，1930年奉令到瑞穗拓墾，與日人住田多次郎試種咖啡，並獲士紳馬有岳協助，是引進咖啡在花蓮種植的第一人，隨後成立住田物產株式會社，住田咖啡農場種植面積廣達300多甲，還成為日本天皇御用飲品。

戰後日本人離開，舞鶴的咖啡一度被世人遺忘，這幾年台灣喝咖啡風潮再起，居民重新找到老欉咖啡樹，舞鶴咖啡才再一次被發揚光大。

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