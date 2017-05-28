台南議員之子築夢 拿魚刀刣千隻虱目魚

八年級生許維哲（左二）開的虱目魚專賣店處理檯有透明玻璃，供顧客清楚看到刣魚的過程。（記者王俊忠攝）

2017-05-28 13:04

〔記者王俊忠／台南報導〕行行出狀元！八十一年次的許維哲不願穿光鮮亮麗外衣、屈就領二十幾K過日的上班族，更不想接續議員父親從政衣缽，大學畢業後寧願穿雨鞋、拿魚刀在傳統市場揮汗學刣虱目魚，刣了近一年的魚出師，在父親、家人支持下，築夢踏實在台南開了人生首家虱目魚專賣店。

許維哲生長在政治世家，念崑山科大電機系時常幫議員父親許至椿到處拉票、站台，對政治事務不陌生，退伍後，父親問他生涯規劃，他思考後說目前不想從政，想學做生意、開創事業。

許維哲說，因為從小喜歡釣魚，雖然學的是電機，但逆向思考決定做不一樣的，想嘗試學做魚生意，一年前經父親友人介紹到台南知名的兵仔市場拜師學刣虱目魚，每天凌晨就起床到市場解剖上千隻虱目魚，歷經近一年才真正學會刣虱目魚的技巧。

他透露，刣虱目魚最困難的是在取出無刺的魚肚，這部分讓他覺得最挫折，一度為此萌生退意，但在師傅用心指導與自己不斷反覆練習，勤練半年終於學會如何去除眾多魚刺、取出完全無刺、外觀漂亮的魚肚。

許至椿表示，刣虱目魚步驟相當繁複，從剔除魚鱗、切魚頭取魚肚、內臟到削魚皮、魚肉，全由兒子一人包辦，相對成本比別家店低，兒子也知道台南虱目魚料理市場競爭激烈，找烹飪高手的媽媽幫忙，並設法降低營運成本，提供客人更優質服務，因此在北區立賢一街開了這家「天天有魚」虱目魚專賣店，單項餐點多只有數十元，價格路邊攤化，卻有餐廳級用餐享受。

這對父子說，為讓顧客了解刣虱目魚的過程，店內規劃一處透明玻璃的料理台，供顧客親眼看到魚從支解到上餐桌的流程，能吃的安心。店內還有許多獨家料理，如精製肉燥飯、虱目魚丸子三兄弟等。開幕期間特惠價虱目魚丸湯十元、魚粥僅三十五元，歡迎到店品嚐。