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端午節休假日出勤工作 資方應加倍給工資

2017-05-27  15:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕端午節公部門可連休4天，但因5月29日是非休假日，一般勞工不見得可連休4天，中市勞工局表示，若勞資雙方協商將5月29日星期一的工作日與其他休息日對調，則可讓勞工享有5月27至30日的4天連假。

5月30日為端午節，適逢27日及28日為週休二日，因此公部門只需在6月3日補上班，就可連休4天，但一般勞工不見得可連休4天。

勞工局表示，今年5月30日端午節適逢星期二，當天為國定假日，雇主應依法給假給薪；若勞資雙方協商將5月29日星期一的工作日與其他休息日對調，則可讓勞工享有5月27至30日的4天連假。

依據勞動基準法規定，5月30日端午節為應放假日，雇主若要求勞工於當日出勤，依法應加倍發給工資；事業單位若事前經勞資雙方協商同意，將端午節與其他工作日調移，端午節則已成為工作日，員工當天出勤不生工資加給問題。

勞工局長黃荷婷表示，雇主若因業務上需要，要求勞工於休假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，在該日出勤上班或在協商後的補休日仍然出勤上班，工資應加倍發給；請事業單位留意最新法令動態，務必遵守相關規定，落實照顧勞工權益，以免衍生勞資爭議。

黃荷婷指出，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖其工作態樣不一，也適用勞動基準法的休假規定。

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  • 中市勞工局表示，若端午節上班，且是員工的國定假日，資方應加倍給工資（記者蘇金鳳攝）

    中市勞工局表示，若端午節上班，且是員工的國定假日，資方應加倍給工資（記者蘇金鳳攝）

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相關關鍵字： 休息日加班 出勤 加倍工資 端午節
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