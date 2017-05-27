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肉燥飯飯肉分開放遭拒 豬腳店老闆霸氣回奧客被推爆

高雄知名豬腳店日前疑似遇到奧客，老闆回應被網友推爆。（資料照，與新聞無關）

2017-05-27  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄知名豬腳店日前疑似遇到奧客，老闆在臉書PO出影片，霸氣回應，讓一片網友拍手叫好，短短3天的時間，點閱率超過百萬，老闆說：「你可以不要來吃！我也不是要賺你錢！因為我沒辦法提供你要的，那當然就是不能賣給你，這跟囂張、生意好沒有關係。」

豬腳店老闆強調：「不要和我說我們是服務業，那是你認為、那是戴勝益認為，我開一家店才幾10萬塊，他們好幾千萬在弄，他一個炒飯賣280元，我一個便當賣90元，今天你要和我講服務，那你去和戴勝益買腿庫飯阿，如果我便當賣200元你們是不是又有話講，一定會被嫌貴嘛！」

豬腳店老闆說，怎麼不去麥當勞要求漢堡和漢堡肉分開裝？店員一定不會理你！那為什麼大家不去那邊靠北呢？豬腳店老闆指出，本來就是要告訴你，沒有這樣賣，那你要不要買，不行就是不行！不然你去自助餐，你想怎樣就怎樣，拜託請將心比心，不要和我說，生意很好很囂張什麼的。

豬腳店後來又PO出另段影片，店長親自透露當時發生什麼事情，原來是有客人向店長要求，肉燥和飯分開裝，但店家表示沒有這種服務，客人對此相當不滿，後來回去後私訊店家投訴，但老闆挺自家員工，認為員工沒有做錯，事後老闆也指出，其實餐飲業有時候很忙碌的時候，講話會比較直接，這部分也請大家包容。

相關影片請見：

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