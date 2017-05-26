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全國首輛無人小巴台大亮相 7月試乘

2017-05-26  14:17

〔記者林曉雲／台北報導〕全國首輛無人駕駛巴士，今天在台大亮相。台大與喜門史塔雷克公司產學合作，成立「A.I無人駕駛車研發團隊」，7月將在台大水源校區測試，未來也將開放台大校總區的師生試乘。

台大校長楊泮池強調，台大電資學院和工學院一直在研發無人駕駛的軟體，台大和喜門史塔雷克公司合作，希望產學合作開發出新一代、真正可以上路的無人駕駛，讓台灣成為研發重鎮，7月起將在水源校區測試，規劃2至3條路線，順利的話會移至台大校總區，並開放校內師生試乘。

喜門史塔雷克公司總經理丁彥允指出，台灣有非常好的機械工業和人工智慧的人才，與台大產學合作，是借重台大的研發能量，與台大工學院合作研發電動車，與電資學院合作規劃自動化路線需要人工智慧技術，而利用大數據分析，讓整個運作更符合在地狀況，則必須與資工系合作。

台大團隊表示，與喜門史塔雷克共同成立的「AI無人駕駛車研發團隊」，以實務測試平台深入人工智慧應用AI無人駕駛在地化情境研究，除了整合動力系統、邏輯控制策略研析、先進智慧城市V2I/V2X交通驗證、3D LiDAR高解析地圖建立等領域外，同時也包括雲端資訊中心智慧艦隊管理、車聯網大數據回饋，以及包含法學、城鄉設計、人車社會互動等跨領域研究，台大期盼台灣無人駕駛技術在地化、無人駕駛產業生根，以及先進車輛供應鏈建立、技術輸出接軌國際，達成台灣真正擁有自製量產無人駕駛車的領先全球戰略目標。

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  • 全國首輛無人駕駛車，今天在台大亮相，台大期盼台灣真正擁有自製量產無人駕駛車，達成領先全球戰略目標。（記者林曉雲攝）

    全國首輛無人駕駛車，今天在台大亮相，台大期盼台灣真正擁有自製量產無人駕駛車，達成領先全球戰略目標。（記者林曉雲攝）

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