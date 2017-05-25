雲林縣營養午餐費 每月恐調高1至200元

2017-05-25 19:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國中小學的營養午餐費，下學期恐從目前的每月500至650元，調高1至200元，國中每月約800元，縣議員江文登表示，經調查已有42所學校有意調漲，也有學校已獲家長會通過漲為800元，還有142所學校尚未進行意願調查，他強調，「不能要馬兒好又要馬兒不吃草」。

雲林縣國中小學營養午餐每個月收費從500元至650元不等，換算每餐僅32元，其中還含廚工費用13元，菜錢僅19元；在物價高漲之際，不僅配菜公司承包意願降低，家長也擔心菜色不佳，營養不足。

江文登表示，目前台北市營養午餐一餐55元，新北47.58元，桃園33元，台東50元，花蓮42元，全國平均國中生每餐45元，國小40元；雲林國中小平均32元與澎湖一樣，但雲林含「燃基費」，所以雲林收費全國最低。

江文登強調，小朋友成長只有一次，為一點錢而犧牲孩子的成長，是因小失大；如果經濟弱勢家庭無法承擔漲價，可由學校或教育處設計補救措施協助。

議員王又民表示，「賠本生意沒人做」，當食材漲到主婦買菜時都跳腳，為何32元還能供應學生午餐，大家不會懷疑食材的來源？廠商為維持合約要求的三菜一湯、有魚有肉，又要能有營收，似乎只有在食材、原料等成本上「動手腳」。

王又民說，學童營養午餐或團膳的「食不安」問題存在已久，不僅各縣市皆然，也與藍綠誰執政並無太大關聯，追究應是制度出問題。

有議員私下對江文登的觀點表示尊重，但認為經濟不景氣，家戶收入沒成長，雲林營養午餐辦的又不差，這個時間調高收費，值得商榷。