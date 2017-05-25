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桃機第3航廈明動工 拼2020年底完工

2017-05-25  17:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕融入台灣意象設計的桃園機場第三航廈即將於明天動工，第3航廈共分13標，明天將動工第1、3標中的主體開挖工程，並舉行開工大典。桃機公司表示，第三航廈力拼2020年底完工，並會有半年的試營運期間，屆時預計能服務4500萬人次。

桃機第3航廈建造總經費共台幣746億元，將有21座登機門，也會設有景觀餐廳與觀景平台等，第3航廈外觀設計融入閩式建築的傳統屋頂瓦片、中央山脈稜線、海洋波浪等意象，透過建築展現台灣的文化風景，另外也會有一棟多功能大樓串聯第2與第3航廈，大樓內將有旅館等設施服務旅客。桃機公司指出，明天進行的是主體開挖工程，預計明年3月底前全部開工，明年下半年預計會是工程施工的高峰期。

桃機公司指出，去年桃機旅客量突破4千萬人次，目前桃機第1、2航廈每年旅客服務量為3200萬人次，待第2航廈於明年7月擴建完成後，將可增加為3700萬人次，但在不敷使用況下，每逢連續假期，桃機仍然人滿為患，預估等第3航廈落成後，將有效疏運旅客。

近十幾年來每逢大雨，桃機滑行道常出現龜裂、地面冒漿的現象，導致飛機滑行時，泥漿可能進入引擎影響飛航安全，桃機公司去年提出滑行道短中長期改善計畫，據了解，該計畫將於9月啟動為期3年的滑行道全面強化工程，全面解決之前滑行道排水工程不良問題，預計投入30億元預算，設計、監造由之前負責跑道整建的中興工程負責，將分區施工，也為了避免影響航機起降，嚴格執行分流措施，利用時間帶協調人機制，避免班機過度集中尖峰時段起降，工法則採用與跑道相同的瀝青混凝土柔性鋪面工法，舒適度提升，維修養護更快速，將可提供旅客及航空公司更安全舒適的飛航服務。

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  • 融入台灣意象設計的桃園機場第3航廈將於明天動工。（翻攝自桃機網站）

    融入台灣意象設計的桃園機場第3航廈將於明天動工。（翻攝自桃機網站）

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